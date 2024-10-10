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TMSF lüks araçları indirimli satacak! Listede Bentley, Mercedes, Porsche, Audi var

TMSF lüks araçları indirimli satacak! Listede Bentley, Mercedes, Porsche, Audi var
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, tasfiye halinde Hedefevim Gayrimenkul Otomotiv ve Ticaret A.Ş. araç satış ianı kapsamında 9 aracı yeni muhammen bedelleriyle satışa sunacak. Araçlar arasında Bentley, Porsche, Audi, Mercedes, BMW bulunuyor.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), yeni muhammen bedellerle araç ihalesi düzenleyecek. TMSF daha önceki ihalelerde satılmayan araçları farklı oranlarda indirim yaparak yeniden satışa çıkardı. Aralarında Bentley, Mercedes, Porsche gibi lüks markaların da bulunduğu otomobiller, 7 Kasım tarihinde TMSF'nin Esentepe'de bulunan binasında düzenlenecek ihale ile satılacak.

Satış ihalesine konu araçların teminat tutarları şöyle:

1) 06HRB95 plakalı Bentley marka araç için 241.320.- TL,

2) 31ADU951 plakalı Renault marka araç için 17.320.-TL,

3) 31TS022 plakalı Volkswagen marka araç için 12.800.-TL,

4) 34BCK30 plakalı Porsche marka araç için 171.360.-TL,

5) 34BIG697 plakalı Ford marka araç için 30.520.-TL,

6) 34DDA507 plakalı Mercedes-Benz marka araç için 115.960.-TL,

7) 34DDD185 plakalı AUDI marka araç için 150.800.-TL,

8) 34NZR79 plakalı BWM marka araç için 156.760.-TL,

9) 34TK906 plakalı Ford marka araç için 9.280.-TL.

TMSF lüks araçları indirimli satacak... Listede Bentley, Mercedes, Porsche, Audi var...

TMSF "ARACILAR"A KARŞI UYARMIŞTI

TMSF lüks araçları ucuza ayarlayabileceğini iddia eden dolandırıcılara karşı vatandaşları uyarmıştı. Söz konusu basın açıklamasında "Kamuoyunda 'çantacı, aracı, komisyoncu' gibi isimlerle tanımlanan kötü niyetli şahıslara karşı dikkatli olunması gerektiği, duyurusu yapılmadan, çok düşük bedellere araç alınmasının mümkün olmadığı" vurgulanmıştı. TMSF'nin resmi internet sitesinde lüks araç ihalesinden başka araç satış ihale duyuruları da yer alıyor.

Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Otomobil Mercedes Porsche Bentley Ekonomi Finans Audi Bmw

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