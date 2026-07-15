Volkswagen Grubu, ürün gamını yarıya indiriyor: Touareg, Touran, TT, R8 ve daha fazlası tarih oluyor

Volkswagen Grubu, yeniden yapılanma stratejisi kapsamında ürün gamında kapsamlı bir küçülmeye gidiyor. Şirket, daha yüksek kâr marjlı modeller ile elektrikli ve yeni nesil teknolojilere odaklanmak için mevcut model portföyünün yaklaşık yarısını zaman içinde üretimden çıkarmayı planlıyor.

Üretimden kaldırılması planlanan modeller arasında Volkswagen Touareg, Touran ve T-Roc Convertible; Audi TT, R8 ve Q8 e-tron; ayrıca Porsche Macan'ın içten yanmalı motorlu versiyonu yer alıyor. Donanım çeşitliliği de azaltılarak maliyetlerin düşürülmesi hedefleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi