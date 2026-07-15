Haberler

Volkswagen Grubu, ürün gamını yarıya indiriyor: Touareg, Touran, TT, R8 ve daha fazlası tarih oluyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Volkswagen Grubu, yeniden yapılanma kapsamında model portföyünün yaklaşık yarısını üretimden kaldırmayı planlıyor. Touareg, Audi TT, R8 ve Porsche Macan gibi modeller listede yer alıyor.

Volkswagen Grubu, yeniden yapılanma stratejisi kapsamında ürün gamında kapsamlı bir küçülmeye gidiyor. Şirket, daha yüksek kâr marjlı modeller ile elektrikli ve yeni nesil teknolojilere odaklanmak için mevcut model portföyünün yaklaşık yarısını zaman içinde üretimden çıkarmayı planlıyor.

Üretimden kaldırılması planlanan modeller arasında Volkswagen Touareg, Touran ve T-Roc Convertible; Audi TT, R8 ve Q8 e-tron; ayrıca Porsche Macan'ın içten yanmalı motorlu versiyonu yer alıyor. Donanım çeşitliliği de azaltılarak maliyetlerin düşürülmesi hedefleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
İşte Haluk Levent'in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım

İşte Haluk Levent'in ilk ifadesinde anlattıkları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma

Atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma
ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı

9 yıl sonra! ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı
Milas 8 saattir yanıyor: 350 otel ve 770 tatil sitesi boşaltıldı

Alevler turizm cennetini cehenneme çevirdi! Yüzlerce otel boşaltıldı
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı

Bir belediye başkanı daha tutuklandı

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım baba oldu! Bebeklerine koydukları isim oldukça dikkat çekici

Milli yıldızımız baba oldu! Bebeğe koydukları isim epey dikkat çekici
Demir borunun içinde ölümü bekledi: Nefes kesen operasyonla kurtarıldı

Demir borunun içinde ölümü bekledi: Nefes kesen operasyonla kurtarıldı
6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti! Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü

6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti, altın yatırımcısının yüzü güldü