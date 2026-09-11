28 yıllık devir resmen sona erdi! Porsche, Rimac ve Bugatti ile tüm bağlarını kopardı

Alman lüks otomobil üreticisi Porsche, elektrikli hiper otomobil üreticisi Rimac Group ve ortak girişim Bugatti Rimac ile olan tüm finansal ve kurumsal bağlarını resmi olarak kopardı. Zuffenhausen merkezli marka, gerekli yasal onayların ardından hisse satışını 9 Eylül 2026 itibarıyla tamamladı. Satış anlaşması aslında nisan 2026'da imzalanmıştı; tamamlanma süreci düzenleyici onaylar nedeniyle aylar sürdü.

PORSCHE'NİN ELİNDE NE KADAR HİSSE VARDI?

Porsche, satış öncesinde Bugatti Rimac'ta yüzde 45, Rimac Group'ta ise yaklaşık yüzde 20,6-21 oranında paya sahipti. Rimac Group, Bugatti Rimac'ın geri kalan yüzde 55'ini elinde tutarak zaten kontrolü sağlıyordu. Satışla birlikte Bugatti Rimac'ın tam kontrolü Rimac Group'a, dolayısıyla şirketin kurucusu Mate Rimac'a geçti.

MISIRLI MİLYARDER AİLEYE GEÇTİ

Hisseleri, yatırım şirketi HOF Capital liderliğindeki bir konsorsiyum satın aldı. Konsorsiyumun arkasında Mısırlı milyarder Sawiris ailesi bulunuyor.

1 MİLYAR EURO NEREYE GİDECEK?

İşlemden elde edilen yaklaşık 1 milyar euronun 250 milyon eurosu, Porsche'nin emeklilik yükümlülüklerinin finansmanında kullanılacak. Geri kalan 750 milyon euro ise şirketin likiditesini güçlendirmek amacıyla değerlendirilecek. Porsche bu gelirin etkisiyle 2026 yılı otomotiv net nakit akışı marjı beklentisini yüzde 3-5 aralığından yüzde 5,5-7,5 aralığına yükselttiği güncel açıklamasında belirtti.

YÖNETİMDE DEĞİŞİKLİK: MATE RİMAC, BUGATTİ'NİN BAŞINA GEÇTİ

Satışla birlikte üst yönetimde de değişiklik yaşandı. Bugatti Automobiles Başkanı Christophe Piochon görevinden ayrılırken, şirketin kurucu ortağı Mate Rimac Bugatti Automobiles'in başkanlığını üstlendi. Marko Brkljacic ise şirketin Operasyon Direktörü (COO) koltuğuna geçti. Bugatti Rimac'ın 2029 yılına kadar tüm sipariş kapasitesinin dolu olduğu belirtiliyor.

VOLKSWAGEN GRUBU'NUN 28 YILLIK BUGATTİ SERÜVENİ

Volkswagen Grubu'nun Bugatti ile yolu 1998 yılında, dönemin CEO'su Ferdinand Piëch'in markanın haklarını satın almasıyla kesişmişti. Piëch'in vizyonuyla geliştirilen 1001 beygir gücündeki Veyron, ardından gelen Chiron, Mistral ve atmosferik V16 hibrit motorlu Tourbillon gibi modeller markayı otomotiv dünyasının zirvesine taşımıştı. 2021 yılında Porsche ile Rimac'ın güçlerini birleştirmesiyle Bugatti Rimac kurulmuş, içten yanmalı motor mirası ile elektrikli araç teknolojisi tek çatı altında buluşturulmuştu. Bu son satışla birlikte Volkswagen Grubu'nun markayla 28 yıl süren ilişkisi resmen sona ermiş oldu.

NEDEN SATILDI?

Analistlere göre satış, zayıflayan küresel talep ve elektrikli araçlara geçişteki yavaşlamanın Avrupalı otomotiv devlerini temel işlerine odaklanmaya ittiğinin bir göstergesi. Özellikle Çin pazarındaki talep daralması ve beklenenden yavaş seyreden elektrikli araç dönüşümü, Porsche'yi spekülatif nitelikteki bu yan yatırımdan çıkmaya yönlendirdi. Şirket, kaynaklarını elektrikli Macan, Boxster ve Cayman gibi çekirdek modellerine ve içten yanmalı motor geliştirmeye kaydıracağını duyurdu.

BORSADA TEPKİ SINIRLI KALDI

Habere karşın Porsche'nin tercihli hisseleri (P911) sınırlı tepki gösterdi; 11 Eylül'de hisse 44,92 euroda işlem görerek bir önceki güne göre yalnızca yüzde 0,25 değer kazandı. Analistler, satışın şirketin nakit pozisyonunu güçlendirse de ana kârlılık sorununu çözmediğini, asıl belirleyici testin 7 Ekim'de düzenlenecek Sermaye Piyasaları Günü'nde açıklanacak uzun vadeli kârlılık planı olacağını belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi