MTV HABERLERİ

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Mtv Haberleri

Mtv haber, Mtv son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Mtv: 63. Grammy Ödülleri koronavirüs nedeniyle ertelendiMtv - 06.01.2021
63. Grammy Ödülleri koronavirüs nedeniyle ertelendi
Mtv - 06.01.2021
ABD'de düzenlenecek 63. Grammy Ödülleri programının Kovid-19 nedeniyle ertelendiği bildirildi
2020 yılında Kovid-19 salgını nedeniyle MTV Video Müzik Ödülleri, Latin Grammy'leri ve Emmy Ödülleri gibi bir çok ödül töreni çevrimiçi olarak veya çok kısıtlı katılımlarla gerçekleşmişti.
Mtv: Yeni yılla birlikte birçok değişiklik yürürlüğe giriyor! MTV oranları, trafik cezaları ve maaşlar artacakMtv - 31.12.2020
Yeni yılla birlikte birçok değişiklik yürürlüğe giriyor! MTV oranları, trafik cezaları ve maaşlar artacak
Mtv - 31.12.2020
2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı
2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Mtv: Yeni yapılandırma kanunu hangi borçları kapsıyorMtv - 29.12.2020
Yeni yapılandırma kanunu hangi borçları kapsıyor
Mtv - 29.12.2020
Yeni yılda vergi ve harçlar yeniden değerleme oranında artırılacak
MTV ve Emlak Vergisi Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğine göre, 1-3 yaş aralığında olan otomobillerin 2021 yılındaki motorlu taşıtlar vergisi (MTV) motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 1051 lira ile 1261 lira arasında değişecek.
Mtv: Vergi yapılandırmasında son günlere girildiMtv - 29.12.2020
Vergi yapılandırmasında son günlere girildi
Mtv - 29.12.2020
Yeni yıla ait motorlu kara taşıtları vergileri belli oldu
2021'de uygulanacak motorlu taşıt vergilerine (MTV) ilişkin tutarlar açıklandı.
Mtv: Son Dakika: 2021 Motorlu Taşıt Vergisi ücretleri belli oldu! En yüksek 50 bin 17 lira olacakMtv - 29.12.2020
Son Dakika: 2021 Motorlu Taşıt Vergisi ücretleri belli oldu! En yüksek 50 bin 17 lira olacak
Mtv: Forbes, 2020 yılında ölen milyarderlerin listesini yayınladı! Ölüm sebeplerinin başında koronavirüs geliyorMtv - 27.12.2020
Forbes, 2020 yılında ölen milyarderlerin listesini yayınladı! Ölüm sebeplerinin başında koronavirüs geliyor
Mtv: Başkan Okka: 'Yapılandırmada kanunundan yararlanmak isteyenler fırsatı kaçırmamalı'Mtv - 21.12.2020
Başkan Okka: "Yapılandırmada kanunundan yararlanmak isteyenler fırsatı kaçırmamalı"
Mtv: Antalya'da yapılandırmaya başvuru sayısı 230 bini geçtiMtv - 18.12.2020
Antalya'da yapılandırmaya başvuru sayısı 230 bini geçti
Mtv: Aydınlılar vergi borçları online olarak yapılandırma yolunu tercih ettiMtv - 18.12.2020
Aydınlılar vergi borçları online olarak yapılandırma yolunu tercih etti
Mtv: Başkan Özmeriç, Şoför esnafının yerel ve genel idareden beklentilerini açıkladıMtv - 17.12.2020
Başkan Özmeriç, Şoför esnafının yerel ve genel idareden beklentilerini açıkladı
Mtv: Vergi ve idari para cezalarının yapılandırılmasına ilişkin esaslar belirlendiMtv - 17.12.2020
Vergi ve idari para cezalarının yapılandırılmasına ilişkin esaslar belirlendi
Mtv: Vatandaşların kamuya olan borç yükü azalacakMtv - 16.12.2020
Vatandaşların kamuya olan borç yükü azalacak
Mtv - 16.12.2020
Kahramanmaraş SGK İl Müdürü Akbalan'dan yapılandırma açıklaması
Kahramanmaraş Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Harun Akbalaban, "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un" birçok avantaj sağladığını belirterek bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini ifade etti.
Mtv: Defterdar Gürbüz, yapılandırma konusunda uyardıMtv - 16.12.2020
Defterdar Gürbüz, yapılandırma konusunda uyardı
Mtv - 16.12.2020
Ekonomide 2020 böyle geçti (4)
17 Kasım Borç yapılandırması ve istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri de içeren "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme kapsamında Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılacak.
Mtv: Mersin Vergi Dairesine yapılandırma için 86 bin 428 başvuru yapıldıMtv - 15.12.2020
Mersin Vergi Dairesine yapılandırma için 86 bin 428 başvuru yapıldı
Mtv: Başkan Günel, turizm sektörü için destek çağrısında bulunduMtv - 15.12.2020
Başkan Günel, turizm sektörü için destek çağrısında bulundu
Mtv: Vergi Dairesi önünde yapılandırma kuyruğuMtv - 14.12.2020
Vergi Dairesi önünde yapılandırma kuyruğu
Mtv: Kasım ayı ekonomi karnesi belli olduMtv - 14.12.2020
Kasım ayı ekonomi karnesi belli oldu
Mtv - 10.12.2020
Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi
Turuncu-beyazlı takım, Allianz MTV Stuttgart ve Lokomotiv Kaliningrad Region'un ardından Dinamo Moskova'yı da yenerek 3'te 3 yaptı ve liderliğini sürdürdü.
Mtv - 10.12.2020
Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi
Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu 1. tur üçüncü maçında Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad Region takımı, Almanya temsilcisi Allianz MTV Stuttgart'ı 3-0 yendi.
Mtv - 09.12.2020
Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi
Lokomotiv Kaliningrad Region ise yine yarın Alman ekibi Allianz MTV Stuttgart ile mücadele edecek.
Mtv - 09.12.2020
Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi
Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu 1. tur ikinci maçında Almanya temsilcisi Allianz MTV Stuttgart, Rus ekibi Dinamo Moskova'yı 3-2 yendi.
Mtv: Vergi Dairesi Başkanı Atabek'ten, Başkan Yücelik'e ziyaretMtv - 09.12.2020
Vergi Dairesi Başkanı Atabek'ten, Başkan Yücelik'e ziyaret
Mtv: Kasım'da en çok konuşulan konular neler ?Mtv - 09.12.2020
Kasım'da en çok konuşulan konular neler ?
Mtv: Başkan Karabacak: 'Vergi borçlarında yapılandırma fırsatı başladı'Mtv - 09.12.2020
Başkan Karabacak: "Vergi borçlarında yapılandırma fırsatı başladı"
Mtv - 09.12.2020
Eczacıbaşı VitrA'nın rakibi Rus ekibi Dinamo Moskova
Eczacıbaşı VitrA, gruptaki ilk maçında Allianz MTV Stuttgart'ı 3-2 mağlup etmişti.
Mtv: Eczacıbaşı VitrA, CEV Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladıMtv - 08.12.2020
Eczacıbaşı VitrA, CEV Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı
Mtv - 08.12.2020
Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi
Salon: Burhan Felek Vestel VoleybolHakemler: Agnieszka Michlic (Polonya), Ksenija Jurkovic (Hırvaitstan)Allianz MTV Stuttgart: Palleres, Lohuis, Rivers, Mlejnkova, Todorova, Kastner (Koskelo, Grozer, Scharmann, Papafotiou)Eczacıbaşı VitrA: Thompson, Ogbogu, Boskovic, Hande Baladın, Beyza...
Mtv - 08.12.2020
Antalya Vergi Dairesi Başkanlığından yapılandırma çağrısı
Antalya Vergi Dairesi Başkanlığınca, 17 Kasım'da yürürlüğe giren "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" çerçevesinde gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi vergi borçlarının yapılandırılması için...
Mtv: Başkan Dere: 'Pandemi tedbirlerinden etkilenen esnaf için destek bekliyoruz'Mtv - 08.12.2020
Başkan Dere: "Pandemi tedbirlerinden etkilenen esnaf için destek bekliyoruz"
Mtv: Vergi yapılandırmasına 140 bin başvuruMtv - 08.12.2020
Vergi yapılandırmasına 140 bin başvuru
Mtv: Borçlar için yapılandırmada son tarih 31 Aralık 2020 olarak açıklandıMtv - 08.12.2020
Borçlar için yapılandırmada son tarih 31 Aralık 2020 olarak açıklandı
Mtv - 08.12.2020
İkinci elde fiyatlar düşmeye başladı!
Kasım ayında en çok 2015, 2016, 2017 ve 2012 model araç ilanları verildi Kasım ayında en fazla ilan verilen araç model yılı %8,1 oranı ile 2015 model oldu. Bunu sırasıyla 2016, 2017 ve 2012 model araçlar takip etti. Bu yıllar arasındaki ilan sayılarının artışının Ekim ayındaki gibi devamı, bizlere sıfır km. araç fiyatında her ne kadar bir düşüş yaşansa da 2. el ve yaşı daha genç olan araçlara yönelimin devam ettiğini gösteriyor. İlanların model yılına göre oranları aşağıdaki gibi: Motor hacmine göre ilanların dağılımı Motor hacmi arttıkça Yakıt tüketimi ve MTV miktarları da arttığı için 1.
Mtv - 08.12.2020
8 Aralık Salı DHA Spor Gündemi
BASKETBOL Euroleague 20.30 Anadolu Efes - Asvel FIBA Şampiyonlar Ligi  22.00 Brose Baskets - Pınar Karşıyaka VOLEYBOL Kadınlar Şampiyonlar Ligi 20.00 Allianz MTV Stuttgart - Eczacıbaşı VitrA 22.
Mtv: Çavuşoğlu: '(Yunanistan'la ilgili meselelerde) AB'nin dürüst bir arabulucu rolünü üstlenmesi lazım'Mtv - 08.12.2020
Çavuşoğlu: "(Yunanistan'la ilgili meselelerde) AB'nin dürüst bir arabulucu rolünü üstlenmesi lazım"
Mtv - 07.12.2020
GÜNDEM ÖZETİ / 8 Aralık 2020
(Bamberg/22.00) 8- Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu mücadelesi Eczacıbaşı VitrA'nın ev sahipliğinde Burhan Felek Voleybol Salonu'nda başlayacak. Eczacıbaşı VitrA ilk maçında Almanya'nın Allianz MTV Stuttgart takımıyla karşılaşacak.
Mtv - 07.12.2020
Eczacıbaşı VitrA'nın CEV Şampiyonlar Ligi mücadelesi başlıyor
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 1. tur ilk maçında yarın Almanya temsilcisi Allianz MTV Stuttgart ile karşılaşacak.
Mtv: Eczacıbaşı VitrA, Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyorMtv - 06.12.2020
Eczacıbaşı VitrA, Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor
Mtv: Eczacıbaşı VitrA, Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyorMtv - 06.12.2020
Eczacıbaşı VitrA, Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor
Mtv - 04.12.2020
CHP'li Yıldırım Kaya, ücretsiz izin parasının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını istedi
Minibüsçülerin, kahvehanecilerin, okullarda temizlik, güvenlik ve yemek hizmeti veren esnafın da zor durumda olduğunun altını çizen Kaya, şu önerilerde bulundu: "13 Mart sonrasında tahakkuk ettirilen tüm harç, MTV, prim borçları silinmeli.
Mtv - 03.12.2020
Trabzon Vergi Dairesi Başkanlığı yapılandırma konusunda vatandaşları uyardı
Trabzon Vergi Dairesi Başkan Vekili Ahmet Günçavdı, gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi vergileri kapsayan yapılandırma kanununun 17 Kasım'da yürürlüğe girdiğini belirterek, vatandaşları yapılandırma konusunda uyardı.
Mtv: Nazilli Vergi Dairesi'nde yapılandırma hareketliliğiMtv - 03.12.2020
Nazilli Vergi Dairesi'nde yapılandırma hareketliliği
Mtv: TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Kovid-19 tedbirlerine uyan esnafımız destek bekliyor'Mtv - 02.12.2020
TESK Genel Başkanı Palandöken: "Kovid-19 tedbirlerine uyan esnafımız destek bekliyor"
Mtv: Vergi yapılandırmasında bu tarihe dikkatMtv - 01.12.2020
Vergi yapılandırmasında bu tarihe dikkat
Mtv: Vergi ve borç yapılandırması için son başvuru tarihi 31 AralıkMtv - 30.11.2020
Vergi ve borç yapılandırması için son başvuru tarihi 31 Aralık
Mtv - 30.11.2020
Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığından yapılandırma açıklaması
Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığınca, yürürlüğe giren "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" hakkında açıklamada bulunuldu.
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Şu an buradasınız: Mtv Haberleri | Mtv Haber - Haberler - Mtv haberleri, son dakika mtv haber ve gelişmeleri burada. 63. Grammy Ödülleri koronavirüs nedeniyle ertelendi.
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 10:09:25. #1.14#
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