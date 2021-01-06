MTV HABERLERİ

Mtv - 08.12.2020

Kasım ayında en çok 2015, 2016, 2017 ve 2012 model araç ilanları verildi Kasım ayında en fazla ilan verilen araç model yılı %8,1 oranı ile 2015 model oldu. Bunu sırasıyla 2016, 2017 ve 2012 model araçlar takip etti. Bu yıllar arasındaki ilan sayılarının artışının Ekim ayındaki gibi devamı, bizlere sıfır km. araç fiyatında her ne kadar bir düşüş yaşansa da 2. el ve yaşı daha genç olan araçlara yönelimin devam ettiğini gösteriyor. İlanların model yılına göre oranları aşağıdaki gibi: Motor hacmine göre ilanların dağılımı Motor hacmi arttıkça Yakıt tüketimi ve MTV miktarları da arttığı için 1.