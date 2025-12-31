Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), her yıl yeniden değerleme oranına göre güncelleniyor. 2026 yılı için araç sahipleri MTV zam oranı ve yeni MTV tutarlarını merak ediyor. Araçların model yılı, silindir hacmi ve türüne göre değişen MTV tutarları, özellikle elektrikli araçlar için farklı hesaplanıyor. Peki, MTV zam oranı ne kadar oldu? MTV 2026'da yüzde kaç zamlandı? Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. taksit ödemesi ne zaman? İşte 2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ile ilgili tüm detaylar.

MTV ZAM ORANI NE KADAR OLDU?

2026 yılı için Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zam oranı, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla netleşti. İlk açıklamada yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlenmişti, ancak son düzenlemeye göre artış oranı yüzde 18,95 olarak uygulanacak.

MTV zam oranı, araç sahipleri tarafından araç değerine göre hesaplanıyor. Yeni model araçlar ve silindir hacmi büyük olan araçların MTV tutarları daha yüksek olurken, elektrikli araçlar için vergi hesaplaması Kw gücü, araç yaşı ve piyasa değeri gibi kriterlere göre yapılıyor.

Bu değişiklikle 2026 yılında araç sahiplerinin ödeyeceği MTV miktarı, 2025 yılına göre belirli bir oranda artmış olacak. Özellikle ekonomik planlama yapan araç sahipleri, bu oranları önceden hesaplayarak bütçelerini ayarlayabilir.

MTV 2026'DA YÜZDE KAÇ ZAMLANDI?

2026 MTV zammı, araç sahiplerinin bütçelerini doğrudan etkileyen en önemli değişikliklerden biri oldu. Yeniden değerleme oranının önce yüzde 25,49 olarak açıklanması, ardından yüzde 18,95'e düşürülmesi, hem kamu hem de vatandaşlar açısından dikkatle takip edildi.

Araç türüne göre zam oranının etkisi şu şekilde özetlenebilir:

Binek araçlar: Silindir hacmi ve model yılına göre MTV tutarları artacak.

Elektrikli araçlar: Kw gücü ve piyasa değerine göre değişken vergi uygulanacak.

Ticari araçlar: Model yılı ve ağırlık kriterleri zam oranını belirleyecek.

Bu oranlar sayesinde hem klasik hem de elektrikli araç sahipleri yeni yılda ödeyecekleri MTV tutarını önceden hesaplayabilir.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 1. TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN?

2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. taksit ödemeleri 1-31 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Araç sahipleri ödemelerini Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) resmi internet sitesi üzerinden veya mobil bankacılık aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

Ödeme süresini kaçırmamak, gecikme zammı ve cezadan korunmak için oldukça önemli. MTV ödemelerini elektronik ortamda yapmak, hem zaman kazandırıyor hem de ödeme sürecini kolaylaştırıyor.

Ayrıca, ödeme takvimine uymayan araç sahipleri, gecikme faiziyle karşılaşabiliyor. Bu nedenle 1-31 Ocak arası ödemelerin planlanması öneriliyor.