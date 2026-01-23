MTV taksit ödeme tarihleri! 2026 MTV ödeme ne zaman?

2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri için belirlenen takvim kapsamında ilk taksit dönemi ocak ayı itibarıyla başladı. Mükelleflerin gecikme yaşamaması için ödeme süreleri ve sunulan imkanlar önem taşıyor.

MTV TAKSİT ÖDEME TARİHLERİ

Motorlu Taşıtlar Vergisi, her yıl iki taksit halinde tahsil ediliyor ve 2026 yılına ait ilk taksit ödeme dönemi 1 Ocak 2026 tarihinde başladı. Mükellefler, bu dönemde ödemelerini Dijital Vergi Dairesi üzerinden herhangi bir şifreye ihtiyaç duymadan gerçekleştirebiliyor. dijital.gib.gov.tr adresinde yer alan "MTV Ödeme" alanına plaka, T.C. kimlik numarası ile birlikte tescil tarihi veya sahiplik belge tarihinden biri girilerek borç sorgulama ve ödeme işlemi yapılabiliyor. Aynı işlemler GİB Mobil uygulaması üzerinden de sunuluyor.

Ödeme işlemleri Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden 00.10 ile 23.50 saatleri arasında yapılabiliyor. Anlaşmalı bankaların kredi kartları ve banka kartlarının yanı sıra banka hesabından havale yöntemi ve yabancı bankalara ait kartlar da ödeme seçenekleri arasında bulunuyor. Bunun yanında vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri üzerinden de MTV ödemesi yapılabiliyor.

Birinci taksit ödemeleri için son tarih 2 Şubat 2026 Pazartesi olarak belirlendi. Bu tarihe kadar ödeme yapılmaması halinde gecikme riski oluşuyor. Bankalar tarafından duyurulan kampanyalar kapsamında bazı kredi kartlarıyla yapılan MTV ödemeleri faizsiz taksitlendirilebiliyor.

MTV 2. TAKSİT ÖDEME NE ZAMAN?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksit ödeme dönemi yılın ikinci yarısında uygulanıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre 2026 yılı MTV 2. taksit ödeme vade tarihi 31 Temmuz 2026 olarak belirlendi. Mükelleflerin bu tarihe kadar ödeme işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

İkinci taksit ödemeleri de ilk taksitte olduğu gibi Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil uygulaması, anlaşmalı bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla yapılabiliyor. İnternet üzerinden ödeme yapacak mükelleflerin, mağduriyet yaşamamak adına tarayıcıya doğrudan gib.gov.tr adresini veya bankaların resmi internet sitelerini yazarak giriş yapması gerekiyor.