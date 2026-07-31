MTV ödeme son gün ne zaman, bugün mü? MTV ödemesi nasıl yapılır, ödeme yapılmazsa ne olur?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ile 2025 yılında elde edilen kazançlara ilişkin gelir vergisinin ikinci taksit ödemelerinde süre sona eriyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), mükelleflerin işlemlerini son güne bırakmamaları gerektiğini hatırlatırken, ödeme süresinin tamamlanmasının ardından gecikme faizi ve yasal takip süreçlerinin devreye girebileceğini bildirdi. Araç sahipleri ise "MTV ödeme son gün ne zaman", "MTV ödeme son gün bugün mü?" ve "MTV ödemesi nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyor. İşte Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından paylaşılan resmi bilgiler doğrultusunda merak edilen tüm detaylar…

MTV ÖDEME SON GÜN NE ZAMAN?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemeleri ile 2025 yılında elde edilen kazançlara ilişkin gelir vergisinin ikinci taksit ödemeleri için belirlenen süre 31 Temmuz Cuma günü sona eriyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, mükelleflerin ödeme işlemlerini son güne bırakmamaları gerektiği belirtildi. Sürenin dolmasının ardından, ilgili mevzuat kapsamında gecikme faizi uygulanabileceği ve yasal takip süreçlerinin başlayabileceği ifade edildi.

Vergi yükümlülüklerinin zamanında yerine getirilmesi, hem gecikme nedeniyle oluşabilecek ek maliyetlerin önüne geçilmesi hem de resmi işlemlerde sorun yaşanmaması açısından önem taşıyor.

MTV ÖDEME SON GÜN BUGÜN MÜ?

Evet. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından duyurulan takvime göre Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksit ödemeleri için tanınan süre 31 Temmuz Cuma günü mesai bitiminde sona eriyor.

Belirlenen süre içerisinde ödeme yapılmaması halinde borca gecikme faizi uygulanabiliyor. Ayrıca kamu alacaklarının tahsiline ilişkin mevzuat kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yasal takip işlemleri de başlatılabiliyor.

Araç sahiplerinin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için ödemelerini son gün içerisinde tamamlamaları gerekiyor.

MTV ÖDEMESİ YAPILMAZSA NE OLUR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi borcunun zamanında ödenmemesi durumunda resmi açıklamalarda belirtilen süreçler şu şekilde sıralanıyor:

Borca gecikme faizi uygulanabiliyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yasal takip süreci başlatılabiliyor.

Kamu alacaklarının tahsiline ilişkin hükümler kapsamında haciz işlemleri uygulanabiliyor.

MTV borcu bulunan araçların satış ve devir işlemleri gerçekleştirilemiyor.

Araç muayene işlemlerinde MTV borcunun bulunmaması gerekiyor.

Bu nedenle araç sahiplerinin ödeme süresini kaçırmamaları önem taşıyor.

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre MTV ödemeleri farklı kanallar üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Vatandaşlar ödemelerini;

Dijital Vergi Dairesi,

GİB Mobil Uygulaması,

Anlaşmalı bankaların internet şubeleri,

Mobil bankacılık uygulamaları,

Kredi kartı,

Banka kartı,

PTT iş yerleri,

Vergi daireleri

aracılığıyla tamamlayabiliyor.

Dijital Vergi Dairesi üzerinden sorgulama ve ödeme

Araç sahipleri, Dijital Vergi Dairesi üzerinden şifre kullanmadan da MTV borçlarını sorgulayabiliyor.

Sistemde;

Araç plakası,

T.C. kimlik numarası,

Tescil veya sahiplik belgesi tarihi

bilgileri girilerek MTV borcu görüntülenebiliyor ve ödeme işlemi gerçekleştirilebiliyor.

GİB'den internet üzerinden ödeme yapacaklara uyarı

Gelir İdaresi Başkanlığı, internet üzerinden ödeme yapacak vatandaşlara güvenlik konusunda da uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamada, mağduriyet yaşanmaması için ödeme işlemlerinin yalnızca gib.gov.tr adresi ile bankaların resmi internet siteleri üzerinden gerçekleştirilmesi gerektiği belirtildi. Resmi olmayan bağlantılar veya güvenilirliği doğrulanmamış internet adresleri üzerinden ödeme yapılmaması istendi.

MTV BORCU ARAÇ İŞLEMLERİNİ DE ETKİLİYOR

Motorlu Taşıtlar Vergisi borcunun süresinde ödenmemesi yalnızca gecikme faiziyle sınırlı kalmıyor.

Resmi bilgilere göre MTV borcu bulunan araçların satış ve devir işlemleri gerçekleştirilemiyor. Ayrıca araç muayene işlemlerinde de MTV borcunun bulunmaması gerekiyor.

Borcun uzun süre ödenmemesi halinde ise Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kamu alacaklarının tahsiline ilişkin mevzuat kapsamında yasal takip ve haciz süreçleri uygulanabiliyor.

Bu nedenle araç sahiplerinin, belirlenen ödeme süresi sona ermeden MTV ikinci taksit ödemelerini tamamlamaları gerekiyor.