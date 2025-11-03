2026 yılıyla birlikte vatandaşları pek çok vergi, harç ve ceza kaleminde önemli değişiklikler bekliyor. Yeniden Değerleme Oranı (YDO) ile şekillenecek bu artışlar, motorlu taşıtlar vergisinden pasaport ve ehliyet harçlarına, kimlik ücretlerinden yurt dışı çıkış harcına kadar geniş bir alanı kapsıyor. Peki, Yeniden değerleme oranı yüzde kaç oldu? 2026 MTV, kimlik, ehliyet, pasaport harcı ve İMEİ kayıt ücreti ne kadar olacak? Yeniden değerleme oranlarının detayları haberimizde...

YENİDEN DEĞERLEME ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

2026 yılına ilişkin vergi, harç ve cezaları doğrudan etkileyen Yeniden Değerleme Oranı (YDO) için kesin rakam henüz Resmî Gazete'de yayımlanmadı. Ancak uzman analizlerine ve basında verilen tahminlere göre şu bilgiler mevcut:

Geçmişte, 2025 yılına ait YDO oranı %43,93 olarak belirlenmişti.

2026 yılı için YDO'nun yaklaşık %22 ila %24 aralığında gerçekleşeceği öngörülüyor.

Bazı kaynaklarda YDO'nun %25,49 olarak belirleneceği belirtilmektedir.

YDO, Cumhurbaşkanı tarafından artırılabilir veya azaltılabilir; dolayısıyla nihai oran resmi duyuruya kadar kesin değil.

Bu çerçevede; 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak harç, ceza ve vergilerde yukarıdaki oran doğrultusunda artış beklenmektedir.

2026 KİMLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

2025 yılında kimlik kartı değiştirme ücreti 185?TL idi.

2026 için tahmin edilen ücret yaklaşık 227,6?TL civarında.

Bu da yaklaşık %23 zam anlamına geliyor.

2026 EHLİYET ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

2025 yılı için B sınıfı ehliyet harcı 5.678,6?TL olarak uygulanıyordu.

2026 için B sınıfı harcının yaklaşık 6.984?TL seviyesine çıkabileceği belirtiliyor.

A/A1/A2 sınıfları için de 1.883,1?TL'den ~2.316,2?TL'ye yükselmesi öngörülüyor.

2026 PASAPORT HARCI ÜCRETİ NE KADAR OLACAK? - ZAMLI PASAPORT ÜCRETLERİ

2026 yılı harçları için süreye göre öngörüler şöyle:

6 aylık: 2.359,4?TL'den ~2.902,0?TL

1 yıllık: 3.449,0?TL'den ~4.242,8?TL

2 yıllık: 5.631,4?TL'den ~6.926,6?TL

3 yıllık: 8.000?TL'den ~9.840?TL

3+ yıllık: 11.274?TL'den ~13.867?TL

Pasaport defter bedeli: 1.135?TL'den ~1.396,1?TL

2026 OTOBÜS VE MİNİBÜS MTV FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

25 kişiye kadar otobüs için 2025 yılı 14.603?TL idi, %23 artış varsayıldığında bu tutar ~17.950?TL civarına çıkabilir.

26-35 kişilik otobüs için 2025 yılı 17.513?TL idi; tahmini olarak ~21.500?TL olabilir.

Minibüs sınıfında da benzer oranlarla artış beklenmektedir.

Net tabloya resmi karar yayımlanana kadar kesin rakam verilemiyor.