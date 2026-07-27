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MTV ödeme için son gün ne zaman 2026? Motorlu taşıtlar vergisi MTV ödemesi nereden, nasıl yapılır?

MTV ödeme için son gün ne zaman 2026? Motorlu taşıtlar vergisi MTV ödemesi nereden, nasıl yapılır?
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2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödeme süreci devam ederken, araç sahipleri son ödeme tarihini ve borçlarını hangi kanallar üzerinden ödeyebileceklerini araştırıyor. Peki, MTV ödeme için son gün ne zaman 2026? Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ödemesi nereden, nasıl yapılır? İşte resmi ödeme takvimi ve ödeme yöntemleri.

2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödeme dönemi devam ederken, araç sahipleri son ödeme tarihini ve ödeme işlemlerinin hangi kanallar üzerinden gerçekleştirilebileceğini araştırıyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi, her yıl iki eşit taksit halinde tahsil edilirken, ödemelerin belirtilen süre içerisinde tamamlanması gerekiyor. Peki, MTV ödeme için son gün ne zaman 2026? Motorlu taşıtlar vergisi MTV ödemesi nereden, nasıl yapılır? Detaylar...

MTV ÖDEME İÇİN SON GÜN NE ZAMAN 2026?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 2026 yılında da iki eşit taksit halinde tahsil ediliyor.

2026 yılı ödeme takvimi şu şekilde uygulanıyor:

1. taksit ödeme dönemi: 1 Ocak – 31 Ocak 2026

2. taksit ödeme dönemi: 1 Temmuz – 31 Temmuz 2026

Buna göre 2026 yılı MTV ikinci taksit ödemeleri için son gün 31 Temmuz 2026 olarak uygulanıyor. Araç sahiplerinin vergi yükümlülüklerini belirtilen süre içerisinde yerine getirmeleri gerekiyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi, Türkiye'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları için her yıl yasal takvim doğrultusunda tahsil edilen bir vergi olup ödeme dönemleri Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen takvime göre yürütülüyor.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ MTV ÖDEMESİ NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri birden fazla resmi kanal üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Araç sahipleri borç sorgulama ve ödeme işlemlerini aşağıdaki yöntemlerle yapabiliyor.

Dijital Vergi Dairesi

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesindeki Dijital Vergi Dairesi üzerinden işlem yapılabiliyor. Sisteme giriş yapan kullanıcılar plaka bilgisi ile birlikte T.C. kimlik numarası ya da vergi kimlik numarasını kullanarak MTV borçlarını sorgulayabiliyor ve ödeme işlemlerini tamamlayabiliyor.

e-Devlet Kapısı

e-Devlet sistemine giriş yapan kullanıcılar arama bölümüne "Motorlu Taşıtlar Vergisi Sorgulama ve Ödeme" yazarak adlarına kayıtlı araçların vergi borçlarını görüntüleyebiliyor. Aynı ekran üzerinden ödeme süreci de takip edilebiliyor.

Bankaların Mobil ve İnternet Bankacılığı

Anlaşmalı bankaların mobil uygulamaları ile internet bankacılığı hizmetlerinde bulunan "Ödemeler > Vergi Ödemeleri > MTV" menüsü üzerinden yalnızca plaka bilgisi kullanılarak Motorlu Taşıtlar Vergisi borcu sorgulanabiliyor ve ödeme işlemi gerçekleştirilebiliyor.

Araç sahipleri ödeme kanallarını kullanmadan önce bilgilerini doğru şekilde girmeli ve işlemlerini yalnızca resmi veya yetkili platformlar üzerinden tamamlamalıdır.

2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksit ödemelerinde son tarih 31 Temmuz 2026 olarak uygulanırken, ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Dijital Vergi Dairesi, e-Devlet Kapısı ve anlaşmalı bankaların dijital bankacılık kanalları üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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