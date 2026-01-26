MTV SON ÖDEME TARİHİ: Motorlu Taşıtlar Vergisi borcu son ödeme tarihi ne zaman, ödeme nereden, nasıl yapılır?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri, araç sahiplerinin gündeminde yeniden ilk sıralara yerleşti. Peki, 2026 yılı MTV borcu için son ödeme tarihi ne zaman? Ödeme hangi yollarla yapılabiliyor ve vatandaşlar borçlarını nasıl sorgulayabilir? Detaylar haberin devamında…

MTV 1. TAKSİT SON ÖDEME NE ZAMAN?

2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 1. taksit ödemesi 2 Ocak 2026 tarihinde başladı ve son ödeme tarihi 2 Şubat 2026 Pazartesi günü olarak belirlendi. Bu tarihe kadar ödeme yapılmaması durumunda gecikme zammı uygulanabilir.

MTV ÖDEMESİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

MTV ödemesi; Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr), GİB Mobil uygulaması, vergi dairesi vezneleri, PTT şubeleri ve vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla yapılabiliyor. Ödemeler banka veya kredi kartı, havale ve uluslararası banka kartları ile gerçekleştirilebiliyor. Dijital Vergi Dairesi üzerinden TC kimlik numarası ve plaka bilgisi girilerek de ödeme yapılabiliyor.

MTV BORCU SORGULAMA VE ÖDEME NASIL YAPILIR?

Gelir İdaresi Başkanlığı veya e-Devlet ekranı üzerinden MTV borç sorgulama ve ödeme yapılabiliyor. Sorgulama için TC Kimlik veya Vergi Kimlik numarası, plaka ve güvenlik kodu girildikten sonra borç bilgisi görüntüleniyor ve ödeme işlemi tamamlanabiliyor.

E-DEVLET İLE MTV BORCU NASIL ÖDENİR VE SORGULANIR?

e-Devlet üzerinden MTV borcu sorgulamak için e-Devlet giriş yapıldıktan sonra "Motorlu Taşıtlar Vergisi Borç Sorgulama ve Ödeme" ekranına gidiliyor. TC kimlik numarası ve plaka bilgisi girilerek borç sorgulaması yapılabiliyor ve aynı ekranda ödemeler, banka veya kredi kartı ile güvenli şekilde gerçekleştirilebiliyor.

MTV BORCU SORGULAMA EKRANI

MTV borcu sorgulama ekranı için tıklayın .

E-DEVLET İLE MTV BORCU ÖDEME EKRANI

MTV borcu ödeme ekranı için tıklayın .