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Gelir İdaresi'nden sürücülere uyarı: Sakın geçe bırakmayın

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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), sürücülere yönelik önemli bir uyarıda bulundu. Uyarıda Motorlu Taşıtlar Vergisi 2025 yılı 1. taksidinin son güne bırakılmaması çağrısı yapıldı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2025 yılı 1. taksidinin son ödemesi 31 Ocak 2025. Son ödeme gününe 9 gün kala Gelir İdaresi Başkanlığı, sürücülere ilişkin önemli bir mesaj yayımladı.

CEP TELEFONLARINA MESAJ GÖNDERİLDİ

Cep telefonlarına gönderilen kısa mesajda, 2025 yılı için ilk MTV taksitinin GİB uygulaması veya internet bankacılığı üzerinden yapılabileceği belirtildi. Sürücüler, işlemin son güne bırakılmaması konusunda uyarıldı.

Gönderilen kısa mesajda, "Aracınıza ait 2025 yılı MTV 1. taksitinizi; Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr) ile GİB Mobil uygulaması veya anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak 31.01.2025 tarihine kadar hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde ödeyebilirsiniz. Yoğunluktan etkilenmemek için ödemenizi son güne bırakmamanızı öneririz. Verginizi ödediyseniz bu mesajı lütfen dikkate almayınız" ifadesine yer verildi.

2025 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV) NE KADAR?

Geçtiğimiz günlerde açıklanan yeniden değerleme oranı ile birlikte 2025 yılında ödenecek olan MTV tutarları yüzde 43,93 oranında zamlandı. Buna göre 2025 yılında otomobiller, motosikletler ve elektrikli araçlar için ödenmesi gereken MTV tutarlarının detaylarına içeriğimizin devamından ulaşabilirsiniz.

01.01.2018 öncesinde tescil edilmiş araçların MTV tutarları:

1-3 yaş araçlarda:

0-1300 cc aralığı: 4.834 TL

1301-1600 cc aralığı: 8.421 TL

1601-1800 cc aralığı: 14.885 TL

1801-2000 cc aralığı: 23.454 TL

4-6 yaş araçlarda:

0-1300 cc aralığı: 3.372 TL

1301-1600 cc aralığı: 6.314 TL

1601-1800 cc aralığı: 11.626 TL

1801-2000 cc aralığı: 18.057 TL

7-11 yaş araçlarda:

0-1300 cc aralığı: 1.882 TL

1301-1600 cc aralığı: 3.661 TL

1601-1800 cc aralığı: 6.848 TL

1801-2000 cc aralığı: 10.613 TL

01.01.2018 sonrasında tescil edilmiş araçların MTV tutarları:

0-1300 cc aralığı 1-3 yaş araçlarda:

Matrahı 259.900'ü aşmayanlar: 4.834 TL

Matrahı 259.900 - 455.300 TL arasında olanlar: 5.313 TL

Matrahı 455.300'ü aşanlar: 5.803 TL

1301-1600 cc aralığı 1-3 yaş araçlarda:

Matrahı 259.900'ü aşmayanlar: 8.421 TL

Matrahı 259.900 - 455.300 TL arasında olanlar: 9.267 TL

Matrahı 455.300'ü aşanlar: 10.112 TL

1601-1800 cc aralığı 1-3 yaş araçlarda:

Matrahı 651.700'ü aşmayanlar: 16.370 TL

Matrahı 651.700'ü aşanlar: 17.866 TL

1801-2000 cc aralığı 1-3 yaş araçlarda:

Matrahı 651.700'ü aşmayanlar: 25.792 TL

Matrahı 651.700'ü aşanlar: 28.142 TL

Gelir İdaresi'nden sürücülere uyarı: Sakın geçe bırakmayın
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıDavut YALANCI:

Sakın haa! Bak sakın, geç kalmayın. Hemen ödeyin. Meclis lokantasında bonfile biftek yiyecek büyüklerimizin masraflarını karşılamamız lazım. Garanti yol geçiş sayısı verip dünya para dökdüğümüz müteahhitlerimiz alın teri parasını bekler. Ödeyin tabi. Siz ödeyin zamanında. Nasılsa milyarlarca vergisini ödemeyen büyüklerimize af gele...

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Haber YorumlarıSer_hat:

Para lazım derhal gönderin laaaa

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Haber Yorumlarımurat bozdağ:

bilerek atmiyacam son saniyeye kadar. meclis lokantası bifteyi biraz geç yesin

Yorum Beğen45
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Haber YorumlarıKartal Bey:

Geçen sene 3 tane almıştınız ona sayın

Yorum Beğen28
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Haber YorumlarıAyhan erdem:

Ne oldu acil paramı lazım sıze ne ne zaman odersem oderim siz faiz sevmeyermısunuz tatlidir hoştur

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıAhmet Türk:

yıl sonu ödiyecem size inat

Yorum Beğen24
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Haber Yorumlarıtycoon null:

son güne kalsa ne olacak sanki gidip sıraya mı giriyoruz telefondan 1 dk ödeniyor, siz açık açık para bitti acele para lazım desenize

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Haber YorumlarıSerkan bodrum:

carpı 2 tane daha vergi çıkarın bence.

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Haber YorumlarıHasan Aydemir:

ben olsam 12 ay boyunca alırım senede 2 kere çok az bence meclistekinlerin karnı doymaz o paraya

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Haber YorumlarıTuncay Ocak:

acelesiyok. yilsonunakadar onuvar. erken odemegibi niyetimdeyok

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