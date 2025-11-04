İMEİ kayıt ücreti ne kadar olacak? 2026 MTV, kimlik, ehliyet, pasaport harcı ve İMEİ kayıt ücreti ne kadar olacak belli oldu mu?

2026 yılı itibarıyla vergi, harç ve cezalar konusunda önemli değişiklikler yürürlüğe giriyor. Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belirlenen Yeniden Değerleme Oranı (YDO) %25,49 olarak netleşti. Bu oran, 1 Ocak 2026'dan itibaren uygulanacak olan ehliyet, pasaport, yurt dışı çıkış harcı, motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ve trafik cezaları gibi birçok ödeme kaleminde artışa yol açıyor. İşte 2026 yılında geçerli olacak yeni tarifeler...

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLACAK?

2026 yılıyla birlikte Türkiye'den yurtdışına çıkacak olan vatandaşlardan alınacak yurt dışı çıkış harcı, 1.000 TL'den 1.250 TL'ye yükseldi. Bu harç, tüm yurttaşlar için zorunlu olacak ve biletleme işlemleri sırasında ödenmesi gerekecek. Artış, yurtdışı seyahat planlayan bireylerin bütçesini doğrudan etkiliyor.

IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Yurt dışından getirilen telefonların Türkiye'de kullanılabilmesi için ödenmesi gereken IMEI kayıt ücreti de 2026 yılı itibarıyla güncellendi. Kasım 2025 TÜİK verileri doğrultusunda belirlenen ücret, 57.241 TL oldu. Bu ücret, cihaz sahiplerinin kayıt işlemleri sırasında ödemesi gereken zorunlu bir bedel olarak uygulanacak.

ZAMLI PASAPORT ÜCRETLERİ

Pasaport harçları da yeni yılla birlikte artırıldı. Yeni tarifeye göre pasaport defter bedeli 1.424 TL olurken, 6 aylık pasaport 2.956 TL, 1 yıllık pasaport 4.296 TL, 2 yıllık pasaport 7.065 TL, 3 yıllık pasaport 10.065 TL ve 3+ yıllık pasaportlar ise 14.146 TL olarak belirlendi. Bu artış, pasaport harçlarına zam yapılmasını öngören Yeniden Değerleme Oranı ile doğrudan ilişkilidir.

EHLİYET HARCI 2026 YILINDA NE KADAR OLACAK?

Sürücü belgesi alacak kişiler için B sınıfı ehliyet harcı, 2025 yılında 5.678 TL iken 2026 yılı itibarıyla 7.122 TL'ye yükseldi. Artış, sürücü adaylarının sınav ve belge işlemleri sırasında dikkate almaları gereken önemli bir değişiklik olarak öne çıkıyor.

2026 MTV FİYATLARI

MTV oranları da Yeniden Değerleme Oranı dikkate alınarak güncellendi. Geçtiğimiz yıl açıklanan oran %43,93 iken, Kasım 2025 verilerine göre 2026 yılı için %25,49 olarak belirlendi. Bu oran doğrultusunda otomobil, motosiklet, minibüs, otobüs ve diğer motorlu taşıt sahiplerinin ödeyeceği MTV miktarı artmış oldu.

2026 OTOBÜS VE MİNİBÜS MTV FİYATLARI

Toplu taşıma araçları sahipleri de yeni MTV tarifesinden etkilenecek. Yeniden Değerleme Oranı ve Cumhurbaşkanlığı kararı doğrultusunda otobüs ve minibüs sahipleri, 2026 yılında araçları için ödemeleri gereken vergiyi yeni oran üzerinden hesaplayacak.

Bu değişiklikler, hem bireysel araç sahipleri hem de toplu taşıma araçlarını kullanan işletmeler için doğrudan mali etkiler yaratıyor. Ayrıca yurtdışına çıkış yapacak olan vatandaşlar ve yurt dışından telefon getirecek kişiler, ödenecek harç ve ücretlerdeki artışı planlamalı. Yeni tarife ve oranlar, vatandaşların bütçe planlamalarında göz önünde bulundurması gereken önemli kalemler arasında yer alıyor.