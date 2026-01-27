Haberler

Galatasaray Daikin, Stuttgart'ı 3-1 mağlup etti

Güncelleme:
Galatasaray Daikin, 2026 CEV Kupası play-off turu ilk maçında Allianz MTV Stuttgart'ı 3-1 yenerek avantaj sağladı. Rövanş 4 Şubat'ta Almanya'da oynanacak.

Bu karşılaşmanın rövanşı 4 Şubat'ta Almanya'da oynanacak. Galatasaray Daikin'in turu geçebilmesi için ikinci karşılaşmadan kazanacağı en az iki set veya her türlü galibiyet yeterli olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500

