Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor, son 3 gün

İlk taksit ödemeleri 1 Ocak'ta başlayan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri için son tarih 31 Ocak 2025. Bu tarihe kadar ödemelerini gerçekleştirmeyen araç sahipleri, gecikme faizi ödemek zorunda kalacak.

E-HACİZ İŞLEMİ BAŞLATILIYOR

Diğer taraftan ödenmeyen borçlarla ilgili vergi dairesi tarafından e-haciz işlemi de başlatılabiliyor. Araç muayenesi için de MTV'nin ödenmiş olması zorunlu tutuluyor.

MTV BORCU SORGULAMA NASIL YAPILIYOR?

Araç sahipleri MTV borçlarını Gelir İdaresi Başkanlığı'nın e-Devlet ekranı üzerinden sorgulayabiliyor. E-Devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı ekranı açıldıktan sonra kimlik numaranız ve plakanızı girdikten sonra sorgula butonuna basarak borcunuzu öğrenebilirsiniz.