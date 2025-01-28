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Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor, son 3 gün

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MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) ödemelerinde son 3 gün. 31 Ocak tarihine kadar vergisini ödemeyen araç sahipleri gecikme faizi ödemek zorunda kalacak. Ayrıca vergi daireleri e-haciz işlemi başlatabilecek.

İlk taksit ödemeleri 1 Ocak'ta başlayan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri için son tarih 31 Ocak 2025. Bu tarihe kadar ödemelerini gerçekleştirmeyen araç sahipleri, gecikme faizi ödemek zorunda kalacak.

E-HACİZ İŞLEMİ BAŞLATILIYOR

Diğer taraftan ödenmeyen borçlarla ilgili vergi dairesi tarafından e-haciz işlemi de başlatılabiliyor. Araç muayenesi için de MTV'nin ödenmiş olması zorunlu tutuluyor.

MTV BORCU SORGULAMA NASIL YAPILIYOR?

Araç sahipleri MTV borçlarını Gelir İdaresi Başkanlığı'nın e-Devlet ekranı üzerinden sorgulayabiliyor. E-Devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı ekranı açıldıktan sonra kimlik numaranız ve plakanızı girdikten sonra sorgula butonuna basarak borcunuzu öğrenebilirsiniz.

Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor, son 3 gün
Haberler.com / Tolga Şahin - Ekonomi
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