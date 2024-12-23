MTV ZAM ORANLARI! 2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranları belli oldu mu?
2025 yılı için Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zam oranları belli oldu. 2025 yılı için Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranları milyonlarca araç sahibinin gündeminde. Yeni yıl yaklaşırken, araç sahipleri MTV zam oranları ve yeni tarifeleri merak ediyor. Peki, 2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranları belli oldu mu?
MTV oranları, her yıl yeniden değerleme oranına göre belirleniyor. 2025 yılı için uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranları, araç sahiplerinin bütçesini doğrudan etkileyecek. Araç türüne, yaşına ve motor hacmine göre değişen MTV ücretleriyle ilgili detaylar merak ediliyor. Yıllık vergi tutarlarının belirlendiği MTV tarifesi, Cumhurbaşkanlığı kararı ve yeniden değerleme oranına göre şekillenecek. Peki, araç sahiplerini bekleyen yeni MTV zam oranları ne kadar olacak? 2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranları belli oldu mu? Detaylar haberimizde...
MTV ZAM ORANLARI BELLİ OLDU MU?
Farklı motor hacimlerine göre 2025 yılı MTV tutarları şu şekilde:
0-1300 CC MOTOR HACMİNE SAHİP ARAÇLAR
Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar:
1-3 yaş: 4 bin 835 lira
4-6 yaş: 3 bin 372 lira
Taşıt değeri 180 bin 600-316 bin 400 lira arası araçlar:
1-3 yaş: 5 bin 313 lira
4-6 yaş: 3 bin 707 lira
Taşıt değeri 316 bin 400 lira ve üzeri:
1-3 yaş: 5 bin 803 lira
4-6 yaş: 4 bin 42 lira
1301-1600 CC MOTOR HACMİNE SAHİP ARAÇLAR
Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar:
1-3 yaş: 8 bin 421 lira
4-6 yaş: 6 bin 314 lira
Taşıt değeri 180 bin 600-316 bin 400 lira arası:
1-3 yaş: 9 bin 267 lira
4-6 yaş: 7 bin 10 lira
Taşıt değeri 316 bin 400 lira ve üzeri:
1-3 yaş: 10 bin 112 lira
4-6 yaş: 7 bin 577 lira
1601-1800 CC MOTOR HACMİNE SAHİP ARAÇLAR
Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar:
1-3 yaş: 16 bin 330 lira