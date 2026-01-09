Hurda teşviki ne zaman çıkacak 2026?

Yeni yılda yürürlüğe girmesi beklenen hurda araç desteği, ÖTV indirimi ve üç çocuklu ailelere yönelik yerli otomobil avantajlarıyla ilgili en güncel gelişmeler haberimizde derlendi.

"ESKİYİ GETİR, YENİYİ GÖTÜR": 16 YAŞ VE ÜZERİ ARAÇLARDA ÖNEMLİ DÜZENLEME

2018'de uygulanan ve yaklaşık 8 milyon aracı kapsayan Hurda Teşvik Programı, 2026'da benzer bir modelle tekrar gündeme gelmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda, özellikle 16 yaş ve üzeri araç sahiplerine yönelik avantajlar öne çıkıyor.

ÖTV İNDİRİMİ : Hurdaya ayrılan 16 yaş ve üzeri araç sahipleri, yeni araç alımlarında ÖTV indiriminden faydalanabilecek. Hedef, hem araç yenilenmesini teşvik etmek hem de ekonomiye hareket kazandırmak.

EMİSYON VE GÜVENLİK ÖNCELİĞİ: Düzenleme, trafikteki eski araçların yol açtığı yüksek emisyon oranlarını azaltmayı ve yol güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

"İLK ARABAM YERLİ OTOMOBİL" DESTEK PROGRAMI

Hükümet, hurda teşviğine alternatif olarak geniş aileleri kapsayan yeni bir destek programı hazırlıyor. Özellikle 3 ve daha fazla çocuğu olan aileler için tasarlanan bu paket, otomobil alımında avantajlar sunuyor.

SIFIR FAİZLİ KREDİ: T ürkiye'de üretilen yerli otomobil modellerinde (Togg ve diğer yerli markalar) uzun vadeli ve düşük ya da sıfır faizli kredi seçenekleri sunulacak.

DÜŞÜK GELİR GRUBU ÖNCELİĞİ: Finansal imkânları sınırlı ailelerin araç sahibi olmasını kolaylaştıracak özel modeller gündemde.

YERLİ ÜRETİM ŞARTI : Destek paketi, yerli üretimi teşvik etmek amacıyla yalnızca Türkiye'de üretilen otomobilleri kapsayacak.

DÜZENLEMENİN YASALAŞMA TAKVİMİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı paketin teknik detayları 2026 başında netleşecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlemenin bütçe üzerindeki etkilerini analiz ediyor. Meclis'ten geçmesi halinde paket resmiyet kazanacak.

HURDA TEŞVİĞİ SON DURUM

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir tarafından hazırlanan kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu gündemine geldi. Teklif, 2000 yılı ve öncesi araç sahiplerinin, bir defaya mahsus olmak üzere Türkiye'de üretilen araçları ÖTV ödemeden satın alabilmesini öngörüyor.

Yasa teklifi henüz TBMM'den geçmedi. Ancak bütçe görüşmelerinin ardından Genel Kurul'un en öncelikli gündem maddelerinden biri olacağı belirtiliyor. Beklenti, 2025'in ilk aylarında düzenlemenin yasalaşarak Resmî Gazete'de yayımlanması yönünde.