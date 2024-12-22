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MTV'de büyük zam: 2025 tarifesi belli oldu

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2025 yılına sayılı günler kala hangi araçlar için ne kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödenmesi gerektiği de belli oldu.

Yeni yıla sayılı günler kala, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranlarındaki artışlar da belli oldu.Yüzde 43,93 oranında gerçekleştirilen zam, tüm araç segmentlerini etkileyecek.

TAKSİT ÖDEME TARİHLERİ DE NETLEŞTİ

Öte yandan MTV'de taksit ödeme tarihleri de kesinlik kazandı. Taksit ödemelerinin ilki 1-31 Ocak, ikincisi ise 1-31 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Farklı motor hacimlerine göre 2025 yılı MTV tutarları şu şekilde:

0-1300 CC MOTOR HACMİNE SAHİP ARAÇLAR

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar:

  • 1-3 yaş: 4 bin 835 lira
  • 4-6 yaş: 3 bin 372 lira
Taşıt değeri 180 bin 600-316 bin 400 lira arası araçlar:
  • 1-3 yaş: 5 bin 313 lira
  • 4-6 yaş: 3 bin 707 lira

Taşıt değeri 316 bin 400 lira ve üzeri:

  • 1-3 yaş: 5 bin 803 lira
  • 4-6 yaş: 4 bin 42 lira

1301-1600 CC MOTOR HACMİNE SAHİP ARAÇLAR

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar:

  • 1-3 yaş: 8 bin 421 lira
  • 4-6 yaş: 6 bin 314 lira

Taşıt değeri 180 bin 600-316 bin 400 lira arası:

  • 1-3 yaş: 9 bin 267 lira
  • 4-6 yaş: 7 bin 10 lira

Taşıt değeri 316 bin 400 lira ve üzeri:

  • 1-3 yaş: 10 bin 112 lira
  • 4-6 yaş: 7 bin 577 lira

1601-1800 CC MOTOR HACMİNE SAHİP ARAÇLAR

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar:

  • 1-3 yaş: 16 bin 330 lira
MTV'de büyük zam: 2025 tarifesi belli oldu
Haberler.com / Umut Halavart - Ekonomi
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