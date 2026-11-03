Yeniden Değerleme Oranı belli oldu! Vergi, harç ve cezalara bu oran uygulanacak

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TÜİK'in açıkladığı ekim ayı verileriyle birlikte 2027 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak hesaplandı. Her yıl vergi, harç ve çeşitli cezaların güncellenmesinde kullanılan bu oran, yeni yılda vatandaşların ödeyeceği birçok tutarın belirlenmesinde etkili olacak.

EHLİYET, PASAPORT VE MTV'YE ZAM BEKLENİYOR

Yeniden değerleme oranının açıklanmasıyla birlikte gözler 2027 yılında uygulanacak yeni vergi ve harç tutarlarına çevrildi. Ehliyet ve pasaport harçları, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve çeşitli idari para cezalarında yüzde 27,83 oranında artış yapılması bekleniyor.

Gelir vergisi tarifesindeki dilimlerin de yeniden değerleme oranı esas alınarak güncellenmesi öngörülüyor. Ancak bazı vergi ve harçlarda yasal düzenlemeler ve Cumhurbaşkanına tanınan yetkiler kapsamında farklı artış oranları uygulanabiliyor.

İşte artış sonrası yeni yılda uygulanacak ceza, harç ve vergiler:

TRAFİKTE KAVGA ETMENİN CEZASI 230 BİN LİRA

Kavga amacıyla araçtan inme: 230 bin 202 TL

Ehliyeti iptal edildiği halde araç kullanma: 255 bin 780 TL

Trafikte makas atma: 115 bin TL

Düğün konvoyuyla trafiği engelleme: 230 bin 202 TL

Alkollü araç kullanma (başlangıç cezası): 31 bin 973 TL

Seyir halinde cep telefonu kullanma: 6 bin 395 TL

Kırmızı ışık ihlali: 6 bin 395 TL

PASAPORT VE EHLİYET HARÇLARINDA YENİ RAKAMLAR

Yüzde 27,83'luk artış sonrası pasaport ve ehliyet harçları da yükselecek. Hesaplamalara göre 10 yıllık pasaport harcı 13 bin 410 liradan 17 bin 150 liraya çıkacak.

Diğer tutarlar ise şöyle:

3 yıllık pasaport: 12 bin 170 TL

2 yıllık pasaport: 8 bin 566 TL

1 yıllık pasaport: 5 bin 247 TL

6 aya kadar pasaport: 3 bin 589 TL

B sınıfı ehliyet harcı: 8 bin 638 TL

A sınıfı ehliyet harcı: 2 bin 863 TL

Yurt dışı çıkış harcı: 1.599 TL

YURT DIŞI TELEFON KAYIT ÜCRETİ 70 BİN LİRAYA DAYANACAK

Yurt dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye'de kullanılabilmesi için ödenen IMEI kayıt harcında da artış yaşanacak. 2026 yılında 54 bin 258 lira olan kayıt ücretinin, yüzde 27,84'luk artışla 69 bin 391 liraya ulaşacağı hesaplanıyor. Telefon hattı ilk abonelik tesis ücretinin ise 700 liradan 895 liraya yükselmesi öngörülüyor.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ DE ARTACAK

1300-1600 cm³ motor hacmine sahip sıfır araçlar için örnek MTV tutarının 12 bin 28 liradan 15 bin 383 liraya yükselmesi bekleniyor.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Yeniden değerleme oranı, TÜİK tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin (Yİ-ÜFE) ekim ayı itibarıyla son 12 aylık ortalama değişimi esas alınarak hesaplanıyor.

Bu oran, takip eden takvim yılında çeşitli vergi, harç ve cezaların güncellenmesinde temel göstergelerden biri olarak kullanılıyor.

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