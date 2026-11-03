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Yeniden Değerleme Oranı belli oldu! Vergi, harç ve cezalara bu oran uygulanacak

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Yeniden Değerleme Oranı belli oldu! Vergi, harç ve cezalara bu oran uygulanacak
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeniden değerleme oranı da belli oldu. 2027 yılında vergi, harç ve cezalara uygulanacak artışın hesaplanmasında esas alınan oran yüzde 27,83 olarak belirlendi. Yeni yılda ehliyet, pasaport, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve birçok kalemde bu oranda artış yapılması bekleniyor.

  • 2027 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak hesaplandı.
  • Yüzde 27,83'lük artışla 10 yıllık pasaport harcı 13 bin 410 liradan 17 bin 150 liraya, B sınıfı ehliyet harcı 8 bin 638 liraya çıkacak.
  • Yurt dışından getirilen telefonların IMEI kayıt ücretinin 54 bin 258 liradan 69 bin 391 liraya yükselmesi bekleniyor.

TÜİK'in açıkladığı ekim ayı verileriyle birlikte 2027 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak hesaplandı. Her yıl vergi, harç ve çeşitli cezaların güncellenmesinde kullanılan bu oran, yeni yılda vatandaşların ödeyeceği birçok tutarın belirlenmesinde etkili olacak.

EHLİYET, PASAPORT VE MTV'YE ZAM BEKLENİYOR

Yeniden değerleme oranının açıklanmasıyla birlikte gözler 2027 yılında uygulanacak yeni vergi ve harç tutarlarına çevrildi. Ehliyet ve pasaport harçları, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve çeşitli idari para cezalarında yüzde 27,83 oranında artış yapılması bekleniyor.

Gelir vergisi tarifesindeki dilimlerin de yeniden değerleme oranı esas alınarak güncellenmesi öngörülüyor. Ancak bazı vergi ve harçlarda yasal düzenlemeler ve Cumhurbaşkanına tanınan yetkiler kapsamında farklı artış oranları uygulanabiliyor.

İşte artış sonrası yeni yılda uygulanacak ceza, harç ve vergiler:

TRAFİKTE KAVGA ETMENİN CEZASI 230 BİN LİRA

  • Kavga amacıyla araçtan inme: 230 bin 202 TL
  • Ehliyeti iptal edildiği halde araç kullanma: 255 bin 780 TL
  • Trafikte makas atma:  115 bin TL
  • Düğün konvoyuyla trafiği engelleme: 230 bin 202 TL
  • Alkollü araç kullanma (başlangıç cezası): 31 bin 973 TL
  • Seyir halinde cep telefonu kullanma: 6 bin 395 TL
  • Kırmızı ışık ihlali: 6 bin 395 TL

PASAPORT VE EHLİYET HARÇLARINDA YENİ RAKAMLAR

Yüzde 27,83'luk artış sonrası pasaport ve ehliyet harçları da yükselecek. Hesaplamalara göre 10 yıllık pasaport harcı 13 bin 410 liradan 17 bin 150 liraya çıkacak.

Diğer tutarlar ise şöyle:

  • 3 yıllık pasaport: 12 bin 170 TL
  • 2 yıllık pasaport: 8 bin 566 TL
  • 1 yıllık pasaport: 5 bin 247 TL
  • 6 aya kadar pasaport: 3 bin 589 TL
  • B sınıfı ehliyet harcı: 8 bin 638 TL
  • A sınıfı ehliyet harcı: 2 bin 863 TL
  • Yurt dışı çıkış harcı: 1.599 TL

YURT DIŞI TELEFON KAYIT ÜCRETİ 70 BİN LİRAYA DAYANACAK

Yurt dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye'de kullanılabilmesi için ödenen IMEI kayıt harcında da artış yaşanacak. 2026 yılında 54 bin 258 lira olan kayıt ücretinin, yüzde 27,84'luk artışla 69 bin 391 liraya ulaşacağı hesaplanıyor. Telefon hattı ilk abonelik tesis ücretinin ise 700 liradan 895 liraya yükselmesi öngörülüyor.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ DE ARTACAK

1300-1600 cm³ motor hacmine sahip sıfır araçlar için örnek MTV tutarının 12 bin 28 liradan 15 bin 383 liraya yükselmesi bekleniyor.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Yeniden değerleme oranı, TÜİK tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin (Yİ-ÜFE) ekim ayı itibarıyla son 12 aylık ortalama değişimi esas alınarak hesaplanıyor.

Bu oran, takip eden takvim yılında çeşitli vergi, harç ve cezaların güncellenmesinde temel göstergelerden biri olarak kullanılıyor.

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Yorumlar (16)

Haber Yorumlarıahmedmehmed407:

yüzde 3 e takım aylık enflasyonun sebebi belli oldu. maksat yeniden değerleme oranını yükseltmek. Kasım Aralık sıfırında enflasyon görürüz artık

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıNihat Coktas:

yazacak çok şey var ama değmez

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıUğur:

Yazıyorum, ama yayınlanmıyor anlayın artık...

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdeli dumrul:

umarım asgari ücrete zam yaparken de bu şekilde bol keseden oranlarla zam yaparsınız

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıvedat cici:

sebeb sizlersiniz size yok makarnaya ekstra zam gelmeli

yanıt1
yanıt2
Haber Yorumları128547Ab&:

vedat cici Musti seni çağırıyor bilardo oynayacakmissiniz

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıdeli dumrul:

vedat cici sende okuduğunu anlamama gibi bir sorun var galiba

yanıt0
yanıt0

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