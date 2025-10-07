Büyük zam dalgası geliyor: Ehliyet, MTV, pasaport, yemek ücreti, trafik cezası...

2025 yılı Yeniden Değerleme Oranı (YDO) verilerinin açıklanmasının ardından, 1 Ocak 2026'dan itibaren birçok alanda vergi, harç, trafik cezası, pasaport, ehliyet ve IMEI kayıt ücretleriyle birlikte çalışanların yemek ve ulaşım bedellerinde de artış yaşanacak.

ORAN YÜZDE 22-24 ARALIĞINDA BEKLENİYOR

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla YDO netleşecek. Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) 12 aylık ortalamasıyla belirlenen oran, geçtiğimiz yıl %43,93 olarak açıklanmıştı. Bu yıl ise %22 ila %24 aralığında bir oran çıkması bekleniyor. Cumhurbaşkanı kararıyla bu oran artırılabiliyor veya azaltılabiliyor.

1 OCAK 2026'DA TÜM KALEMLERDE ARTIŞ

Yeni oranın yürürlüğe girmesiyle birlikte; vergi, harç, trafik cezaları, çalışan yemek ve ulaşım ücretleri, kira vergisi istisnaları, temettü gelir beyan sınırı, emlak vergisi, fatura ve amortisman limitleri gibi birçok kalemde artış yaşanacak. Bu değişiklikler 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

KALEM KALEM YENİ FİYATLAR

NTV'nin aktardığı bilgilere göre, yeniden değerleme oranının %23 olarak belirlenmesi halinde:

Yemek kartı ücreti: 240 TL + KDV → 295 TL + KDV

IMEI kayıt ücreti: 45.614 TL → 56.000 TL

Yurt dışı çıkış harcı: 1.000 TL → 1.230 TL

A sınıfı ehliyet harcı: 1.883 TL → 2.316 TL

B sınıfı ehliyet harcı: 5.678 TL → 6.984 TL

3 yıllık pasaport harcı: 8.000 TL → 9.840 TL

10 yıllık pasaport harcı: 11.274 TL → 13.867 TL

ÇALIŞANLARIN YEMEK VE ULAŞIM ÜCRETLERİ DE ETKİLENECEK

Yeniden Değerleme Oranı yalnızca vergi ve harçları değil, çalışanlara sağlanan yemek ve ulaşım yardımlarını da doğrudan etkileyecek. Artış oranı, maaş hesaplamaları ve gider kalemlerinde hissedilir şekilde yansıyacak. Uzmanlara göre, 2026 yılı itibarıyla yürürlüğe girecek yeni oranlar vatandaşın cebini doğrudan etkileyecek, aynı zamanda devletin vergi gelirlerinde ciddi bir artış sağlayacak.