Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MTV'de indirim yetkisi gündemde

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği"ne göre, yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) bu oranı yüzde 80 oranına kadar indirme yetkisine sahip. Eğer bu yetki kullanılmazsa MTV yüzde 43,93 oranında zamlanacak. Yüzde 50 indirim yapılırsa MTV artışı yaklaşık yüzde 22 olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkisini aralık ayı sonuna kadar kullanabilir. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV'de yaptığı açıklamada milyonlarca araç sahibini ilgilendiren MTV indirimi konusunda değerlendirme sürecinin sürdüğünü söyledi.

"BİR DEĞERLENDİRME YAPILACAKTIR"

Konuyla ilgili Yılmaz, "Kamunun gelir ihtiyacı var, diğer taraftan dezenflasyon politikasına destek boyutu var. Bir değerlendirme yapılacaktır, dezenflasyon sürecini destekleyici bir yaklaşım sergilenecektir. Çalışmalar bitmeden bir şey söylemem doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

2023'te Erdoğan, yüzde 122,93'lük yeniden değerleme oranını MTV için yüzde 61,5'e düşürmüştü. 2024 için yüzde 58,46 olan oran ise değişmemişti.

Eğer yeniden değerleme oranında değişiklik yapılmazsa, 2024'te en düşük MTV 347 TL'den 499,44 TL'ye, en yüksek MTV 160 bin 285 TL'den 230 bin 698 TL'ye yükselecek.