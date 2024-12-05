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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MTV'de indirim yetkisi gündemde

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Motorlu Taşıtlar Vergisi'ndeki yüzde 43,93 oranındaki artışı düşürme yetkisini kullanıp kullanmayacağı merak konusu oldu. Milyonlarca araç sahibini heyecanlandıran açıklama ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, indirimin masada olduğunu ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği"ne göre, yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) bu oranı yüzde 80 oranına kadar indirme yetkisine sahip. Eğer bu yetki kullanılmazsa MTV yüzde 43,93 oranında zamlanacak. Yüzde 50 indirim yapılırsa MTV artışı yaklaşık yüzde 22 olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkisini aralık ayı sonuna kadar kullanabilir. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV'de yaptığı açıklamada milyonlarca araç sahibini ilgilendiren MTV indirimi konusunda değerlendirme sürecinin sürdüğünü söyledi.

"BİR DEĞERLENDİRME YAPILACAKTIR"

Konuyla ilgili Yılmaz, "Kamunun gelir ihtiyacı var, diğer taraftan dezenflasyon politikasına destek boyutu var. Bir değerlendirme yapılacaktır, dezenflasyon sürecini destekleyici bir yaklaşım sergilenecektir. Çalışmalar bitmeden bir şey söylemem doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

2023'te Erdoğan, yüzde 122,93'lük yeniden değerleme oranını MTV için yüzde 61,5'e düşürmüştü. 2024 için yüzde 58,46 olan oran ise değişmemişti.

Eğer yeniden değerleme oranında değişiklik yapılmazsa, 2024'te en düşük MTV 347 TL'den 499,44 TL'ye, en yüksek MTV 160 bin 285 TL'den 230 bin 698 TL'ye yükselecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MTV'de indirim yetkisi gündemde
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıDavut YALANCI:

Vay anasına. Önce bindiririm diyor. Tepkiye bakar biraz indiririm ve kahraman olurum diyor. Sürekli aynı hikaye. Halk da yiyor. Şimdi yüzde 50 bindirdiği rakamdan yüzde 10 indirir ve halkı düşünen başkan olur. E hani enflasyon yüzde 12 çıkmıştı. Memur ve asgari ücrete bu kadar zam yapılacak diyorlardı. Nasıl olur da devlet kendisi tüm vergi ve cezalara yüzde 50 yapabiliyor. Ama olsun. Ezanımız susmaz, bayrağımız inmez . Yerse tepemizdekiler yesin çoluk çocuğunuzun rızkını.

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Haber Yorumlarıcan erdemir:

Ben müjdeyi vereyim. Öyle bir şey olması mümkün değil.

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Haber YorumlarıSeko:

Kaşıkla ver kepçeyle götürrrrrrr

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Para lazım para. Vergiler yetmedi , yeni vergiler lazım

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Haber YorumlarıWalter white:

Neyde yetkisi yokki

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Haber YorumlarıAyhan erdem:

Asıl bu vergi ve sigorta parası ve TUV muane ucretleri bu kadar arttı bu paralar neyın nesi bunlara bir et atılması gerek

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Haber Yorumlarıhakikitosunpaşabenim:

çift mtv alan adam dan indirim mi bekliyosunuz?

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Haber YorumlarıSerdar null:

zammı koyan kendisi sonra indirim yapan yine kendisi bakın ben sizi düşünüyorum diyo yani lûtfetti

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Haber YorumlarıSuleyman Bayram:

Padişahım çok yaşa vay be ne hallere geldik.

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