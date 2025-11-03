Haberler

MTV, pasaport, ehliyet harcı, vergi ve cezalar! İşte 2026 zam oranı

Güncelleme:
Enflasyonun ekim ayında yüzde 2,55 artmasıyla birlikte 2026 yılı için Yeniden Değerleme Oranı da (YDO) belirlendi. Buna göre MTV, pasaport, ehliyet harçları, vergiler, trafik cezaları 2026 Ocak'ta yüzde 25,49 oranında artacak.

  • Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi.
  • En düşük trafik cezası 1.246 TL'ye yükseltilecek.
  • IMEI kayıt ücreti 57.241 TL'ye yükselecek.

Memur, emekli ve kira zamlarını belirleyecek olan enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'in açıkladığı veriye göre, enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 artarken, yıllık bazda ise yüzde 32,87 oldu.

YENİDEN DEĞERLEME ORNAI YÜZDE 25,49 OLDU

TÜİK'in açıkladığı rakamlarla birlikte Yeniden Değerleme Oranı da belli oldu. Buna göre vergi, harç ve cezalar için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 oldu.

EN DÜŞÜK TRAFİK CEZASI 1246 LİRAYA YÜKSELTİLECEK

2025 yılında yürürlükte olan ve emniyet kemeri takmama, takip mesafesine uymama, trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma, kask takmadan motosiklet kullanma ve geçiş hakkı vermeme gibi ihlaller için uygulanan en düşük trafik cezasının bedeli 993 TL'den 1.246 TL'ye yükseltilecek.

IMEI KAYIT ÜCRETİ 57 BİN 241 TL'YE YÜKSELİYOR

Buna göre yurt dışından getirilen telefonlar için geçerli olan IMEI kayıt ücreti 1 Ocak 2026'dan itibaren 57 bin 241 TL'ye yükselecek.

EHLİYET HARCI 7122 TL OLACAK

Otomobil, minibüs, kamyonet sürücüleri için kullanılan B sınıfı sürücü belgesi harcı 5.678 TL'den 7.122 TL'ye, A sınıfı sürücü belgesi harcı da 1.883 TL'den 2360 TL'ye yükselecek.

PASAPORT HARCI

Cumhurbaşkanı'nın indirim yetkisini kullanmaması halinde pasaport harçları şöyle olacak:

- 6 aya kadar: 2.956 TL

- 1 yıl: 4296 TL

- 2 yıl: 7065 TL

- 3 yıl: 10 bin 65 TL

- 3 yıldan fazla: 11 bin 146 TL

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI 1255 TL OLACAK

Eylül ayında yapılan zamla birlikte 'yurt dışı çıkış harcı' ücreti 1000 TL'ye yükseltilmişti. 2026'da söz konusu tutar 1255 TL'ye yükselecek.

GÖZLER ERDOĞAN'IN KARARINDA

Yeniden değerleme, ÜFE'de 12 aylık ortalamalara göre hesaplanıyor. Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanının, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50'ye kadar azaltma ve yüzde 50'ye kadar artırma yetkisi bulunuyor.

Haberler.com
500

Yorumlar (15)

Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

aynı hassasiyeti asgari ücrete ve emekli maaşındada gösterseniz

Yorum Beğen99
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Usta:

Ona geldimi üç maymunu oynar.Bunlar emekli ve emekçi dostu değil.

yanıt26
yanıt3
Haber YorumlarıMücahit Kılıç:

Padişahınn en sevdiği zamannn

Yorum Beğen72
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuhterem B:

İliğimizi, kemiğimizi, kanımızı neyimiz var neyimiz yok kuruttunuz hükümetler halkın sürünmesi için değil devleti yönetmek ve yüceltmek için varlar.

Yorum Beğen59
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıfurkankenan1919:

türkiye yüzzz yılı ??

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıcanQmen:

Ben hakkımı helal etmiyorum asla.millete kaşıkla kendileri kova ile..bu millet gelişmesin ilerlemesin güzel şeylerden nasiplenmesin iyi şartlarda yaşamasın diye herşeyi yapıyorlar artık...yazık.

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
