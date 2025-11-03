MTV, pasaport, ehliyet harcı, vergi ve cezalar! İşte 2026 zam oranı
Enflasyonun ekim ayında yüzde 2,55 artmasıyla birlikte 2026 yılı için Yeniden Değerleme Oranı da (YDO) belirlendi. Buna göre MTV, pasaport, ehliyet harçları, vergiler, trafik cezaları 2026 Ocak'ta yüzde 25,49 oranında artacak.
- Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi.
- En düşük trafik cezası 1.246 TL'ye yükseltilecek.
- IMEI kayıt ücreti 57.241 TL'ye yükselecek.
Memur, emekli ve kira zamlarını belirleyecek olan enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'in açıkladığı veriye göre, enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 artarken, yıllık bazda ise yüzde 32,87 oldu.
YENİDEN DEĞERLEME ORNAI YÜZDE 25,49 OLDU
TÜİK'in açıkladığı rakamlarla birlikte Yeniden Değerleme Oranı da belli oldu. Buna göre vergi, harç ve cezalar için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 oldu.
EN DÜŞÜK TRAFİK CEZASI 1246 LİRAYA YÜKSELTİLECEK
2025 yılında yürürlükte olan ve emniyet kemeri takmama, takip mesafesine uymama, trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma, kask takmadan motosiklet kullanma ve geçiş hakkı vermeme gibi ihlaller için uygulanan en düşük trafik cezasının bedeli 993 TL'den 1.246 TL'ye yükseltilecek.
IMEI KAYIT ÜCRETİ 57 BİN 241 TL'YE YÜKSELİYOR
Buna göre yurt dışından getirilen telefonlar için geçerli olan IMEI kayıt ücreti 1 Ocak 2026'dan itibaren 57 bin 241 TL'ye yükselecek.
EHLİYET HARCI 7122 TL OLACAK
Otomobil, minibüs, kamyonet sürücüleri için kullanılan B sınıfı sürücü belgesi harcı 5.678 TL'den 7.122 TL'ye, A sınıfı sürücü belgesi harcı da 1.883 TL'den 2360 TL'ye yükselecek.
PASAPORT HARCI
Cumhurbaşkanı'nın indirim yetkisini kullanmaması halinde pasaport harçları şöyle olacak:
- 6 aya kadar: 2.956 TL
- 1 yıl: 4296 TL
- 2 yıl: 7065 TL
- 3 yıl: 10 bin 65 TL
- 3 yıldan fazla: 11 bin 146 TL
YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI 1255 TL OLACAK
Eylül ayında yapılan zamla birlikte 'yurt dışı çıkış harcı' ücreti 1000 TL'ye yükseltilmişti. 2026'da söz konusu tutar 1255 TL'ye yükselecek.
GÖZLER ERDOĞAN'IN KARARINDA
Yeniden değerleme, ÜFE'de 12 aylık ortalamalara göre hesaplanıyor. Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanının, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50'ye kadar azaltma ve yüzde 50'ye kadar artırma yetkisi bulunuyor.