Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 18.95 arttırıldı

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) yüzde 18.95 oranında arttırılması hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte, yüzde 25.49 olan yeniden değerleme oranında indirime gidilerek MTV yüzde 18.95 oranında zamlanacak. Karar 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. - ANKARA