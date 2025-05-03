Reality show yıldızı Kirk Medas, 33 yaşında hayatını kaybetti

MTV'nin popüler reality şovu "Floribama Shore"un yıldızı Kirk Medas, 33 yaşında hayatını kaybetti. Yaklaşık iki haftadır yoğun bakımda tedavi gören Medas'ın ölüm nedeninin karaciğer yetmezliğine bağlı komplikasyonlar olduğu açıklandı. Medas'ın babası, TMZ'ye yaptığı açıklamada, oğlunun sağlık sorunları nedeniyle yaşam mücadelesini kaybettiğini söyledi. MTV'den yapılan resmi açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Floribama Shore ailesinin çok sevilen üyesi Kirk Medas'ın trajik ölüm haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Bu zor dönemde kalbimiz ailesi, arkadaşları ve hayranlarıyla birlikte."

2017 yılında başlayan "Floribama Shore" dizisinde ana kadroda yer alan Medas, program boyunca Aimee Hall, Nilsa Prowant, Jeremiah Buoni, Codi Butts, Kortni Gilson, Candace Rice ve Gus Smyrnios gibi isimlerle birlikte rol aldı. Sevilen dizi, 2022 yılında sona ermişti.

Medas ayrıca, MTV'nin popüler yarışması "Fear Factor"ün özel bir bölümünde de yer almıştı. Bu bölümde "Floribama Shore" ekibi, "Jersey Shore: Family Vacation" kadrosuyla mücadele etmişti.