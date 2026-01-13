MTV ödemeleri PTT iş yerleri ve dijital kanalları üzerinden yapılabiliyor

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ( Ptt AŞ), motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ödemelerinin, kurum iş yerleri, resmi internet sitesi, PttBank mobil uygulaması ve PttMatikler üzerinden yapılabildiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren PTT AŞ, geniş ve güçlü hizmet ağı ile sunduğu dijital çözümlerle vatandaşların günlük hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

PTT AŞ tarafından sağlanan bu hizmetler kapsamında vatandaşlar, MTV ödemelerini de güvenli şekilde gerçekleştirebiliyor.

2026 yılına ait MTV'nin birinci taksidi için son ödeme tarihi 2 Şubat olarak belirlenirken, PTT AŞ ile Gelir İdaresi Başkanlığı arasında yürütülen işbirliği doğrultusunda tahsilat işlemleri, cari yıla ait vergi tarifeleri ile verginin alınmasına esas taşıt bilgileri (model yılı, marka, tip, motor silindir hacmi, net ağırlık) dikkate alınarak yapılıyor.

Vatandaşlar, MTV'sini çevrim içi olarak PttBank mobil uygulaması ve PTT resmi internet sitesi üzerinden de hızlı şekilde ödeyebiliyor. Ayrıca Türkiye genelindeki PTT iş yerleri ile PttMatikler aracılığıyla MTV ödemeleri gerçekleştirilebiliyor.

PTT AŞ, vatandaşların MTV ödemelerini çevrim içi kanallar üzerinden 7 gün 24 saat hızlı, güvenli ve pratik şekilde yapmalarına imkan tanırken, PttMatikler aracılığıyla da sıra beklemeden ödeme imkanı bulunuyor.

Ülkenin dört bir yanına hizmet sunan PTT AŞ, hiçbir banka şubesinin bulunmadığı yerleşim yerleri de dahil olmak üzere vatandaşlara işlem kolaylığı sağlıyor.