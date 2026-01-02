44 yıldır yayındaydı! Efsane televizyon kanalı ekranlara veda etti

Bir zamanlar popüler kültürün merkezinde yer alan ve müzik dünyasına yön veren televizyon ağı MTV, "stratejik yapılanma kararı" doğrultusunda dün itibarıyla bünyesindeki tematik müzik kanallarının yayınına son verdi.

MÜZİK ODAKLI TELEVİZYON DÖNEMİ KAPANDI

Paramount Global çatısı altında faaliyet gösteren ağ, izleyici alışkanlıklarının dijital platformlara kayması ve geleneksel kablolu yayıncılığın düşüşe geçmesi nedeniyle Avrupa, Asya ve Türkiye'nin de dahil olduğu geniş bir coğrafyada "müzik odaklı televizyon" dönemini kapattı.

Kapatılan kanallar arasında, yıllardır nostalji ve güncel hit müzik yayını yapan MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s, MTV Music 24, Club MTV ve MTV Live gibi platformlar yer alıyor. Bu kanallar, 1 Ocak 2026 sabahı itibarıyla uydu ve kablolu TV paketlerinden çıkarıldı. Şirket kaynaklarına ve basına konuşan uzmanlara göre bu karar, "MTV markasının tamamen bittiği" anlamına gelmiyor. İngiliz medyasına göre ana marka olan MTV, yayın hayatına devam edecek ancak içeriği müzik videolarından oluşmayacak. Kanal yayın akışına reality şovlar, diziler ve eğlence programları ile devam edecek. Müzik içeriği artık televizyon ekranı yerine dijital platformlar ve sosyal medya üzerinden devam edecek.

TÜRKİYE İÇİN DE MTV DÖNEMİNİN SONU

Türkiye'den izleyiciler için bu durum, televizyon kumandasındaki müzik kanalları döneminin kapandığı anlamına geliyor. Yerel platformlar üzerinden erişilebilen ve 7/24 müzik klibi yayınlayan MTV logolu kanallar artık erişime kapalı olacak veya yerini dijital platform içeriklerine bırakacak.

KANAL AÇILDIĞI KLİP İLE KAPANDI

1981 yılında The Buggles'ın "Video Killed the Radio Star" klibiyle yayın hayatına başlayan kanal, yine bu klip ile yayın hayatına veda etti. MTV, 40 yılı aşkın süre boyunca müzik endüstrisinin en güçlü tanıtım mecrası olmuştu. "Sosyal medya platformlarının yükselişiyle birlikte televizyondan müzik klibi izleme alışkanlığının sona erdiğini" aktaran yetkililer, "bu kapanışın beklenen bir son olduğunu" ifade etti.

MTV markası, Video Müzik Ödülleri (VMA) ve Avrupa Müzik Ödülleri (EMA) gibi büyük organizasyonlarla varlığını sürdürmeye devam edecek.