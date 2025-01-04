Üye Girişi
Haberler
Bahçeli'den, Tülay Hatimoğulları'nın 'Her yer Gazze olur' tehdidine yanıt

Bahçeli'den DEM Partili ismin "Her yer Gazze olur" tehdidine yanıt
DEM Parti'nin İmralı heyeti ile CHP arasındaki görüşme başladı

DEM'in İmralı heyetiyle CHP arasındaki görüşme başladı
Memur ve memur emeklisine yapılacak zam resmileşti

Milyonlarca memur ve emekliye yapılacak zam resmileşti
Çin'in Tibet bölgesinde 7.1 büyüklüğünde deprem

7.1'lik deprem ülkeyi savaş alanına çevirdi

Motorlu Taşıtlar Vergisi için son tarih yaklaşıyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ilk taksiti 31 Ocak'a kadar ödenmelidir. MTV, taşıtların kayıtlı olduğu vergi dairesi tarafından her yıl ocakta tahakkuk ettirilmektedir. 2024'te 2 bin 343 lira olan MTV, 2025'te 3 bin 372 lira olacak. Ödemeler Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden yapılabilir.

Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) bu yıla ilişkin ilk taksiti ile borç yapılandırmasına ilişkin taksit ödemesinin 31 Ocak Cuma günü sonuna kadar yapılması gerekiyor.

İLK TAKSİTTE SON TARİH YAKLAŞIYOR

2025 yılına ait MTV'nin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başladı. MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Uygulanan MTV, ocak ve temmuzda olmak üzere 2 eşit taksitte ödenebiliyor. İlk taksit ödeme süresi 31 Ocak Cuma günü sona erecek.

Söz konusu vergi, Dijital Vergi Dairesinden (dijital.gib.gov.tr) veya GİB Mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 00.10-23.50 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka veya kredi kartı, hesaptan havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla yapılabiliyor. İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya "gib.gov.tr" adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılması önem taşıyor.

MOTORLU TAŞIT VERGİLERİ YÜZDE 43,93 ORANINDA ARTIRILDI

Cumhurbaşkanı Kararı gereği, MTV yeniden değerleme oranında (yüzde 43,93) artırıldı. 2024'te 2 bin 343 lira motorlu taşıtlar vergisi çıkan bir aracın 2025 yılı vergisi 3 bin 372 lira, 5 bin 265 lira motorlu taşıtlar vergisi bulunan bir aracın 2025 yılı vergisi 7 bin 577 lira oldu. Ayrıca, muhtasar ve prim hizmet ile konaklama vergisinin beyanı ve ödeme süresi 27 Ocak Pazartesi'ye kadar yatırılabilecek.

Ekim-Kasım-Aralık 2024 dönemi KDV'si 28 Ocak Salı, turizm, haberleşme ve dijital hizmet vergisi beyannamelerinin verilme ve tahakkuk eden vergileri ödeme süresi de 31 Ocak Cuma'ya kadar yapılabilecek. 7440 sayılı yapılandırma düzenlemesi kapsamında 20'nci taksitler de ay sonuna kadar ödenebilecek.

Bu yılın vergi takviminde, mükelleflerin Ekim-Kasım-Aralık 2024 dönemine ait geri kazanım katılım payı, yıllık harçların ödenmesi ay sonuna kadar gerçekleştirilecek. Ayrıca, taşınmaz, motorlu taşıt (satış) ve günübirlik konut kiralama işini platformlar üzerinden yapanlar ile aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları, kargo ve lojistik işletmeleri tarafından bildirim verme süresi 31 Ocak Cuma günü sona erecek.

Motorlu Taşıtlar Vergisi için son tarih yaklaşıyor
Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Güncel
img

Süper Lig'de forma giyen futbolcuyu ekmeğinden etti
img

Kendisini tebrik etmek isteyen o ismi görmezden geldi
img

Ağzından çıkan kelimeye dikkat! Herkes bu gol sevincini konuşuyor
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıTayfun İZGİ:

Son tarihe 27 gün var :)

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTalat:

Ne mal bir haber sitesi.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıerman genç :

BUGÜN OCAK 4 NASIL YAKLAŞMIŞ DAHA 27 GÜN VAR AY SONUNA

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHÜSEYİN GÖKTÜRK:

siz nasıl habercisiniz yaaa????????

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Tayfur'un mirası gündemden düşmüyor! Her çocuğa düşen rakam inanılmaz

Servetiyle gündemde! Çocuklarının her birine düşen rakam inanılmaz
Cinnet getiren genç boğazına bıçak dayadı, Özel Harekat soluğu evinde aldı

İstanbul'da cinnet anları! Özel Harekat soluğu mahallede aldı
İsrail Nagel Komitesi'nden İsrail hükümetine uyarı: Türkiye ile savaşa hazırlanılmalı

İsrail Hükümeti'ne Türkiye uyarısı: Savaşa hazırlanın
Arda Güler'in şov yaptığı maçta gözlerden kaçan Mbappe detayı

Arda'nın şov yaptığı maçta gözlerden kaçan detay
Altın fiyatlarının 3 bin dolar desteğini kırması halinde uçurum düşüşü yapabileceği belirtiliyor

Altın fiyatları uçurumun kenarında
Kerimcan Durmaz gözaltına alındı

Kerimcan Durmaz gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri

Bu akşam Bahar var mı? Bahar yeni bölüm neden yok? 7 Ocak Show TV yayın akışı! Kerimcan Durmaz neden gözaltına alındı? Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu 2025? SSK, BAĞ-KUR emekli maaşına ne kadar, kaç TL zam geldi? GEL KONUŞALIM TV8 CANLI İZLE || 7 Ocak Gel Konuşalım canlı izleme linki var mı? MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM HABERLERİ! Memur ve memur emeklisi zam oranı netleşti mi? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 7 OCAK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Resmi Gazete bugün (7 Ocak Salı) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2025! 15 TATİL NE ZAMAN? 15 tatil hangi tarihte başlıyor? MEB sömestr tatili! Sivasspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor Beşiktaş muhtemel 11'ler (Ziraat Türkiye Kupası) Barış Alper Yılmaz'ın sevgilisi kim?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.