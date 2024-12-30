MTV değerleme oranı 2025 ne kadar oldu?

MTV değerleme oranı 2025 ne kadar oldu? Yılbaşı öncesi yeni vergi oranları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda yeni ÖTV, KDV, emlak vergisi ve MTV tebliğleri yer aldı. Detaylar!

MTV DEĞERLEME ORANI 2025

Yılbaşı öncesi MTV zammı belli oldu. Buna göre Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 arttı.

İşte araçlara göre ödenecek MTV tutarları:

Buna göre Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) yeniden değerleme oranı 2025 yılında yüzde 43,93 oranında artırıldı. Sıfır araçta en düşük motorlu taşıtlar vergisi 3 bin 359 liradan 4 bin 834 liraya çıktı.

Öte yandan silindir hacmi 1300 altındaki araçlarda en yüksek motorlu taşıtlar vergisi 4 bin 32 liradan 5 bin 803 liraya çıktı.