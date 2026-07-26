Haberler

MTV ikinci taksit ödemeleri 31 Temmuz'da sona eriyor

MTV ikinci taksit ödemeleri 31 Temmuz'da sona eriyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksit ödemeleri için son gün 31 Temmuz. Ödemeler Dijital Vergi Dairesi, bankalar ve PTT'den yapılabiliyor. Engelli ve kamu araçları muaf. Tutar araç özelliklerine göre değişiyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemeleri için son tarih 31 Temmuz. Yılda iki kez ödenen verginin bu dönemi, milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor. Ödemeler, Dijital Vergi Dairesi veya GİB mobil uygulaması üzerinden kredi kartı, banka kartı veya havale ile yapılabiliyor. Ayrıca yetkili bankalar, vergi daireleri ve PTT şubeleri de ödeme kabul ediyor. İnternet üzerinden yapılan ödemelerde resmi sitelerin kullanılması önem taşıyor.

MTV'den yüzde 90 ve üzeri engelli bireylerin araçları, özel tertibatlı taşıtlar, diplomatik araçlar ile kamu kurumları, belediyeler ve Kızılay'a ait araçlar muaf. Vergi tutarı, aracın yaşı, motor hacmi ve değerine göre değişiyor. Örneğin, 1300 cc'ye kadar motor hacmi ve 541 bin lira üzeri değere sahip araçlarda yıllık MTV 1-3 yaşta 6.902 lira, 4-6 yaşta 4.807 lira, 7-11 yaşta ise 2.693 lira. 1301-1600 cc motor hacmindeki araçlarda ise bu tutarlar sırasıyla 12.028, 9.012 ve 5.220 lira.

Kaynak: Haber Merkezi
Tarih yeniden yazıldı! Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu

Tarih yeniden yazıldı! Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu
Filenin Sultanları'nın mutluluk gözyaşları

Tüm Türkiye onlarla birlikte ağladı!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düğün hazırlığı yapan çifti ayıran kaza

Düğün hayali yarım kaldı!
Tek başına bir takım! Vargas, Brezilya'nın kabusu oldu

Tek başına bir takım! Koca ülkenin korkulu rüyası oldu
CHP Düzce İl Binasında yeni yönetim kapıyı tekmeyle kırarak içeri girdi

Baba ocağına böyle girdi! Bir de kaydettirdi

Yeşil altın hasadı başladı: Milyonların sofrasını süslüyor

Yeşil altın hasadı başladı: Milyonların sofrasını süslüyor
Ünlü piliç markasının firmasında ilaçlama faciası: 34 işçi zehirlendi

Ünlü piliç markasının firmasında ilaçlama faciası: 34 işçi zehirlendi
Arda Güler'den Mourinho hakkında dikkat çeken sözler

Mourinho için söyledikleri bomba!
Yeni telefon alacaklar için kötü haber! Çip fiyatlarına zam yolda

Telefon almayı düşünüyorsanız elinizi çabuk tutun! Kötü haber geldi