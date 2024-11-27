Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2025 ne kadar?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), araç sahiplerinin her yıl düzenli olarak ödemekle yükümlü olduğu bir vergidir. 2025 yılı için belirlenen MTV oranları, araçların yaşına ve motor hacmine göre farklılık gösteriyor. Resmi Gazete'de yayımlanan yeniden değerleme oranı doğrultusunda, 2025 yılı MTV tutarları da netlik kazandı. Vatandaşlar, 2025 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ne kadar olacağını merak ediyor. Peki, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2025 ne kadar? Detaylar haberimizde...

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NE KADAR?

0-1300 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar

1-3 yaş - 4835 TL

4-6 yaş - 3372 TL

Taşıt değeri180 bin 600 - 316.400 lira arası

1-3 yaş - 5313 TL

4-6 yaş - 3707 TL

Taşıt değeri316.400 lira ve üstü

1-3 yaş - 5803 TL

4-6 yaş - 4042 TL

1301-1600 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar

1-3 yaş - 8421 TL

4-6 yaş - 6314 TL

1301-1600 cc

Taşıt değeri180 bin 600 - 316.400 lira arası

1-3 yaş - 9267 TL

4-6 yaş - 10000 TL

1301-1600 cc

Taşıt değeri316.400 lira ve üstü

1-3 yaş - 10112 TL

4-6 yaş - 7577 TL

1601-1800 cc

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş -16.330 TL

4-6 yaş - 12801 TL

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar

1-3 yaş - 17866 TL

4-6 yaş - 13956 TL

MOTOSİKLET 2025 MTV ORANLARI

100-250 cc 1-3 yaş arası - 899 TL

100-250 cc 4-6 yaş arası - 672 TL

100-250 cc 7-11 yaş arası - 496 TL

100-250 cc 12-15 yaş arası - 305 TL

100-250 cc 16 yaş ve üzeri - 115 TL

251-650 cc 1-3 yaş arası - 1862 TL

251-650 cc 4-6 yaş arası - 1409 TL

251-650 cc 7-11 yaş arası - 899 TL

251-650 cc 12-15 yaş arası - 396 TL

251-650 cc 16 yaş ve üzeri - 305 TL

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA MTV

2024 model - 241 kW ve üstü

Taşıt değeri 2 milyon 151 bine kadar- 52.869 TL

Taşıt değeri 2 milyon 151 bin ve üstü - 57.674 TL

2024 model - 211 kW-241 kW

Taşıt değeri 1 milyon 811 bin 800 TL'yekadar- 32.299 TL

Taşıt değeri 1 milyon 811 bin 800 TL ve üstü - 35.299 TL

2024 model - 181 kW-210 kW

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 TL'yekadar- 20.543 TL

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 TL ve üstü - 22.412 TL

2024 model - 151 kW-180 kW

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 TL'yekadar- 13.487 TL

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 TL ve üstü - 14.715 TL

MTV ÖDEMELERİ NASIL YAPILIR?

MTV ödemelerinizi https://ivd.gib.gov.tr adresine giriş yaparak online olarak yapabilirsiniz. GİB'in internet vergi dairesine giriş yaptıktan sonra "Borç Sorgulama ve Ödeme" seçeneğini kullanarak araç plakanız ile borcunuzu sorgulayabilir ve kredi kartı veya banka kartı ile ödeme işlemini tamamlayabilirsiniz.