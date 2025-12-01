'Evlenmeyenleri işe almayacaksın' diyen Destici'den yeni açıklama

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Olağan İl Kongresi'nde dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Türkiye'de evliliğin teşvik edilmesi gerektiğini söyleyen Destici, "Çok radikal bir şey söyleyeceğim. İşe alınırken evli olanlara öncelik verilsin. Evlenmeyenleri işe almayacaksın. Çünkü bu millet bizim, bu milleti yaşatmamız lazım. Nüfus bir milletin en büyük zenginliğidir"

"EVLENMEYENLERİ İŞE ALMAYACAKSIN" DİYEN DESTİCİ'DEN YENİ AÇIKLAMA

Radikal çıkışının ardından Destici'den yeni bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama Destici, şunları söyledi: "Gençlerimizin tepkilerini anlıyor, eleştirilerini kabul ederek, onlar için daha yaşanabilir bir Türkiye umuduyla hareket ediyor ve siyaset yapıyoruz. Çünkü bizler siyaseti bir iş olarak değil, mensubu olduğumuz milletimize karşı bir görev olarak görmekteyiz.

"AÇIKLAMAYI, NÜFUS PROBLEMİ TEHDİDİNE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN YAPTIM"

Siyaset, yaşadığımız toplumun gelişmesi ve ilerlemesinin bir aracı olarak görülmeli ve bunun için yapılmalıdır. Açıklamamız, gençlerimizin ve evlatlarımızın, kıymetli ülkemizin en büyük tehditlerinden biri olan nüfus problemine karşı, duyarlılıkları arttırmak için yapılmıştır. Büyük Birlik Partisi'nin aileye, dolayısıyla evliliğe bakışı, milletimizin ve inançlarımızın binlerce yıl boyunca bize kazandırdığı değerler çerçevesinde olmuştur.

"EVLİLİK MÜESSESSİ DESTEKLENMELİ"

Günümüzün ekonomik ve sosyal şartlarında çok sayıda yeni zorlukla karşı karşıya kalan evlilik müessesesinin ve özellikle çocuklu ailelerin desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu kapsamda ve bahsettiğimiz amaçlarla, evlilik yardımı en az iki kat artırılmalı, hatta imkanı olmayanların tüm zaruri evlilik masrafları devlet tarafından karşılanmalı ve iş konusunda öncelik verilmesidir.

Ayrıca, evlenen çiftlerin ilk alacakları arabadan ÖTV'ye, iki yıl boyunca da KDV ve MTV'ye muafiyet getirilmesini teklif ediyoruz. Bu konuyla ilgili partimiz tarafından hazırlanan geniş çaplı öneri paketimizi de en kısa zamanda kamuoyuyla ve gençlerimizle paylaşacağız."