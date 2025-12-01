Haberler

"Evlenmeyenleri işe almayacaksın" diyen Destici'den yeni açıklama

"Evlenmeyenleri işe almayacaksın." diyerek dikkat çeken BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den yeni açıklama geldi. Destici, "Açıklamamız, gençlerimizin ve evlatlarımızın, kıymetli ülkemizin en büyük tehditlerinden biri olan nüfus problemine karşı, duyarlılıkları arttırmak için yapılmıştır. Evlenen çiftlerin ilk alacakları arabadan ÖTV'ye, iki yıl boyunca da KDV ve MTV'ye muafiyet getirilmesini teklif ediyoruz." dedi.

  • Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, işe alınırken evli olanlara öncelik verilmesini ve evlenmeyenlerin işe alınmamasını önerdi.
  • Destici, evlilik yardımının en az iki kat artırılmasını ve iş konusunda öncelik verilmesini teklif etti.
  • Destici, evlenen çiftlerin ilk alacakları arabadan ÖTV'ye ve iki yıl boyunca KDV ile MTV'ye muafiyet getirilmesini önerdi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Olağan İl Kongresi'nde dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Türkiye'de evliliğin teşvik edilmesi gerektiğini söyleyen Destici, "Çok radikal bir şey söyleyeceğim. İşe alınırken evli olanlara öncelik verilsin. Evlenmeyenleri işe almayacaksın. Çünkü bu millet bizim, bu milleti yaşatmamız lazım. Nüfus bir milletin en büyük zenginliğidir"

Radikal çıkışının ardından Destici'den yeni bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama Destici, şunları söyledi: "Gençlerimizin tepkilerini anlıyor, eleştirilerini kabul ederek, onlar için daha yaşanabilir bir Türkiye umuduyla hareket ediyor ve siyaset yapıyoruz. Çünkü bizler siyaseti bir iş olarak değil, mensubu olduğumuz milletimize karşı bir görev olarak görmekteyiz.

"AÇIKLAMAYI, NÜFUS PROBLEMİ TEHDİDİNE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN YAPTIM"

Siyaset, yaşadığımız toplumun gelişmesi ve ilerlemesinin bir aracı olarak görülmeli ve bunun için yapılmalıdır. Açıklamamız, gençlerimizin ve evlatlarımızın, kıymetli ülkemizin en büyük tehditlerinden biri olan nüfus problemine karşı, duyarlılıkları arttırmak için yapılmıştır. Büyük Birlik Partisi'nin aileye, dolayısıyla evliliğe bakışı, milletimizin ve inançlarımızın binlerce yıl boyunca bize kazandırdığı değerler çerçevesinde olmuştur.

"EVLİLİK MÜESSESSİ DESTEKLENMELİ"

Günümüzün ekonomik ve sosyal şartlarında çok sayıda yeni zorlukla karşı karşıya kalan evlilik müessesesinin ve özellikle çocuklu ailelerin desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu kapsamda ve bahsettiğimiz amaçlarla, evlilik yardımı en az iki kat artırılmalı, hatta imkanı olmayanların tüm zaruri evlilik masrafları devlet tarafından karşılanmalı ve iş konusunda öncelik verilmesidir.

Ayrıca, evlenen çiftlerin ilk alacakları arabadan ÖTV'ye, iki yıl boyunca da KDV ve MTV'ye muafiyet getirilmesini teklif ediyoruz. Bu konuyla ilgili partimiz tarafından hazırlanan geniş çaplı öneri paketimizi de en kısa zamanda kamuoyuyla ve gençlerimizle paylaşacağız."

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Bizim siyasetciler kadar büyük boş konuşan yok herhalde. ..Ekonomiyi bir an once duzeltseniz daha iyi olmaz mı?

Yorum Beğen64
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmira:

Gerçekten şaka gibi, insanladın yaşam kalitelerini yükseltmeye çalışılmıyor, ekonomi düzeltilmeye çalışılması vs gibi. Böyle saçma sapan tavsiyeler türüyor. Nüfusun artmasını geçtim, hergün insanlar birbirini öldürüyor siz kör müsün inanamıyorum bunların ortalık güllük gülistan gibi davranmalarına.

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkemal tenbel:

Şeref yoksunları sizlerin yüzünden gençler bu durumda siz çocuklarınıza normal şartlarda iş bulmayı az ile yetinmeyi öğretin önce siz doymuyorsunuzki gençlere aş iş evlenme sırası gelsin

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBeşiktaşlı:

nüfus problemimiz yokki, açarız gümrükleri, veririz vatandaşlıkları, bir iken bin olurız

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErkan Search & Rescue:

senin tek anladığın konu kuzu parçalatıp buzluğunu ve işkembeni etle doldurmak. Diğer zırvalarını da kendine sakla.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
