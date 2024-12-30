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MTV zammı belli oldu

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Yılbaşı öncesi MTV zammı belli oldu. Buna göre Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 arttı.

Yılbaşı öncesi yeni vergi oranları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda yeni ÖTV, KDV, emlak vergisi ve MTV tebliğleri yer aldı.

MTV'DE YÜZDE 43,93 ARTIŞ

Buna göre Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) yeniden değerleme oranı 2025 yılında yüzde 43,93 oranında artırıldı. Sıfır araçta en düşük motorlu taşıtlar vergisi 3 bin 359 liradan 4 bin 834 liraya çıktı.

5 BİN 803 LİRAYA ÇIKTI

Öte yandan silindir hacmi 1300 altındaki araçlarda en yüksek motorlu taşıtlar vergisi 4 bin 32 liradan 5 bin 803 liraya çıktı.

İşte araçlara göre ödenecek MTV tutarları:

MTV zammı belli oldu

MTV zammı belli oldu

MTV zammı belli oldu

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ DE ZAMLANDI

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Özel İletişim Vergisi Genel Tebliğ'i Resmi Gazete'nin Mükerrer 2 sayısında yayımlandı. Tebliğ'e göre Özel İletişim Vergisi yeniden değerleme oranında artırılarak yeni yılda 570 TL olarak uygulanacak. Tebliğ'de, "27/11/2024 tarihli ve 32735 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:574) ile yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak tespit edilmiştir. Buna göre, söz konusu maktu vergi tutarı 1/1/2025 tarihinden itibaren 570,00 TL olarak uygulanacaktır" denildi.

MTV zammı belli oldu
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Ekonomi
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Yorumlar (51)

Haber YorumlarıUgur Cicek:

sisteminiz batsın zama gelince 30 almaya gelince 44 ALLAH sorsun

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Haber YorumlarıVolkan null:

Yeniden değerleme? ZAM demekten bile korkuyorlar.

Yorum Beğen157
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Haber YorumlarıAlpmurat İpek:

vay bee ülkem ne hale geldi. verirken cay kaşığı alırken kepçeyle. duzeniniz batsin

Yorum Beğen145
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Haber YorumlarıNihat Coktas:

buğün araca muayene yaptırdım 2077 tl çıktı artislikleri biyana hangi ülkede böyle soygun var ne bu sistemi çıkarana her sene 50. zam verene ne de bunları destekleyenlere hakkımı helal etmiyorum

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Haber YorumlarıKml Acr:

Laf ola beri gele. Geçirdik size diyemiyorlar yedniden derleme oranı diyorlar...

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Haber YorumlarıSinan Çeliker:

ülkemin geldiği son nokta bu insanlar neyi bekliyor bu kadar sabır neden

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Haber YorumlarıMemo Bozcu:

iyiki 43.93 müş 44.00 olsaydi nasıl verirdik..

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Haber YorumlarıVatansever:

Dış güçlerin oyunu mu bu şimdi ?

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Haber YorumlarıVEFA:

İçimiz dışımız vergi, harç, ceza oldu. Köle miyiz, vatandaş mı belli değil!!!

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Haber YorumlarıCafer Kılıçaslan:

yeniden drgerleme zam gibi duruyor

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