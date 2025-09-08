Ünlü fenomen, MTV Video Müzik Ödülleri'nde cesur elbisesiyle olay yarattı

TikTok fenomeni Alix Earle, New York'ta düzenlenen MTV Video Müzik Ödülleri'nde cesur seçimiyle gündem oldu. 24 yaşındaki sosyal medya yıldızı, önden sade görünen ama yandan bakıldığında derin göğüs dekoltesi veren beyaz mini bir Tom Ford elbise tercih etti.

Elbisenin ultra kısa boyu uzun bacaklarını ortaya çıkarırken, yan taraflarındaki geniş kesimler de dikkat çekti. Earle sütyensiz giydiği bu elbisesini siyah stiletto topuklularla tamamladı.

Ancak bu cesur seçim hayranlarından çok da olumlu yorum almadı. Birçok kişi elbiseyi "yastık kılıfı", "peçete" ya da "çöp torbası"na benzetti. Sosyal medyada "Bu elbise mi yani?", "Allah aşkına ne giymiş?" gibi tepkiler yağdı.

Öte yandan bazı hayranları da Earle'ü övgüye boğdu. "İkonik", "harika görünüyor" ve "kusursuz" yorumları da eksik olmadı.

Genç fenomen, ödül törenine kız kardeşi Ashtin Earle ile katıldı. Ashtin kahverengi deri, bağcıklı detaylara sahip asimetrik kesimli bir elbise giydi ve görünümünü altın rengi sandalet topuklularla tamamladı.

Earle, Instagram'da da dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Elbisesinin kırışmaması için minibüste yan yatarak yolculuk ettiğini gösteren videosu takipçilerini güldürdü. Bir kullanıcı esprili bir şekilde "Peçeteyi kırıştırma sakın!" yorumunu yazdı.