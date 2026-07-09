Haberler

TÜVTÜRK'ten vergi borcu yapılandırması hatırlatması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜVTÜRK, vergi borcu yapılandırması kapsamında araç sahiplerine son başvuru tarihinin 31 Ağustos 2026 olduğunu hatırlattı. Borcunu yapılandıranlar, ödeme planı süresince araç muayenesi yaptırabilecek.

Tüvtürk, vergi borcu yapılandırması kapsamında araç sahiplerine önemli bir hatırlatmada bulundu. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen uygulama sayesinde borçlarını yapılandıran araç sahipleri, yapılandırma süresi boyunca araç muayenesi işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Başvurular için son tarih ise 31 Ağustos 2026 olarak açıklandı.

Mevcut uygulamaya göre motorlu taşıtlar vergisi (MTV), bu vergiye bağlı gecikme faizi ve cezaları, trafik idari para cezaları ile Karayolları geçiş ücretlerinden kaynaklanan borçları bulunan araçların muayene işlemleri yapılamıyor. Ancak söz konusu borçların yapılandırılarak taksitlendirilmesi halinde araç sahipleri, ödeme planı devam ettiği sürece araç muayenesini yaptırabiliyor. Böylece hem yasal yükümlülükler yerine getiriliyor hem de araçların trafiğe çıkmasının önündeki engel kaldırılıyor.

Tüvtürk Genel Müdürü Koray Özcan, 'Araç muayenesi, trafik güvenliği açısından yerine getirilmesi gereken önemli bir yükümlülüktür. Borcunu yapılandıran araç sahipleri de yapılandırma süresi boyunca araç muayenelerini yaptırabiliyor. Biz de Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen bu uygulamaya ilişkin araç sahiplerini bilgilendirerek sürece katkı sağlıyoruz. Başvuru süresi devam ederken, bu imkândan yararlanabilecek araç sahiplerinin işlemlerini zamanında tamamlamalarını ve araç muayenelerini geciktirmemelerini tavsiye ediyoruz' dedi.

Kaynak: Haber Merkezi
Fikstür çekildi: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu

Fikstür çekildi! Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Turizm merkezinde facia! Şişme bot rıhtıma çarparak patladı: 20 yaşındaki gençten acı haber

Şişme bot rıhtıma çarparak patladı! 20 yaşındaki gençten acı haber
Berke Özer'in ardından bir Türk yıldız daha Lille'de

Berke Özer'in ardından bir Türk yıldız daha 2030'a kadar Lille'de
Vahşi saldırı kamerada! Dişi aslanın saldırısına uğrayan çoban ağır yaralandı

Vahşi saldırı kamerada! Dişi aslanın saldırısına uğrayan çoban ağır yaralandı
Emekliden genç kadına uygunsuz teklif: Nefsine hakim ol be

Emekliden genç kadına uygunsuz teklif: Nefsine hakim ol be
Elini uzattı ancak karşılık alamadı! Kura çekimine damga vuran anlar

Kura çekimine damga vuran anlar! Elini uzattı ancak karşılık alamadı

Arkadaş kavgası can aldı! 19 yaşındaki gencin acı sonu

Arkadaş kavgası can aldı! 19 yaşındaki gencin acı sonu
Eşini 15 parçaya ayıran kadının 'Nasıl kestin' yanıtı salonu buz kestirdi

Eşini 15'e bölen kadının "Nasıl kestin" yanıtı salonu buz kestirdi