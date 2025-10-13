44 yıldır yayındaydı! Efsane televizyon kanalı ekranlara veda ediyor

Paramount Global, 31 Aralık 2025 itibarıyla beş MTV kanalının yayınını sonlandırma kararı aldı. Müzik televizyonunun sembolü haline gelen kanal, dijital çağın değişen izleme alışkanlıklarına yenik düştü.

MÜZİK TARİHİNDE BİR DÖNEM KAPANIYOR

Dünya müzik kültürüne yön veren MTV, 44 yılın ardından televizyon yayın hayatına veda etmeye hazırlanıyor. Paramount Global, 31 Aralık 2025 itibarıyla MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV ve MTV Live kanallarının kapanacağını duyurdu. Bu kararla birlikte, 1981'de yayın hayatına başlayan ve bir dönemin gençlik kültürünü şekillendiren MTV'nin klasik televizyon dönemi resmen sona erecek.

KAPANIŞ İNGİLTERE VE İRLANDA'DAN BAŞLAYACAK

Paramount Global'in açıklamasına göre süreç ilk olarak İngiltere ve İrlanda'da başlayacak. Ardından Fransa, Almanya, Avusturya, Polonya, Macaristan, Avustralya ve Brezilya gibi ülkelerde de yayınlar durdurulacak. Bu karar, şirketin Skydance Media ile birleşmesinin ardından uygulamaya koyduğu maliyet düşürme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

SADECE EKONOMİ DEĞİL, DİJİTALLEŞME ETKİLİ OLDU

MTV'nin kapanışında yalnızca finansal etkenler değil, değişen izleme alışkanlıkları da rol oynadı. Günümüzde izleyiciler, müziği ağırlıklı olarak YouTube, Spotify ve TikTok gibi dijital platformlardan tüketiyor. Bu dönüşüm, geleneksel müzik televizyonlarının cazibesini büyük ölçüde azalttı.

MTV MARKASI DİJİTALDE VARLIĞINI SÜRDÜRECEK

Paramount Global, MTV markasının tamamen ortadan kalkmayacağını da vurguladı. Marka, VMA (Video Music Awards) ve EMA (Europe Music Awards) gibi prestijli ödül organizasyonlarıyla ve dijital platformlardaki içerikleriyle yaşamaya devam edecek. Ancak 31 Aralık 2025 itibarıyla, MTV'nin bir döneme damga vuran klasik ekran serüveni tarihe karışacak.