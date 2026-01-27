Haberler

Mtv'de Yılın İlk Taksit Ödemeleri İçin Son Gün 2 Şubat

Güncelleme:
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) 2026 yılı ilk taksit ödemeleri için son tarih 2 Şubat Pazartesi. Gecikme faizi uygulanmaması için milyonlarca araç sahibinin ödemelerini zamanında yapması gerekiyor.

(ANKARA) - Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde araç sahiplerinin 2026 yılı ilk taksit ödemesinde süre 2 Şubat Pazartesi günü sona erecek. Ödemeler, vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinin yanı sıra bankaların internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden yapılabilirken; ödemesini süresinde yapmayan mükellefler için günlük gecikme faizi uygulanacak.

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) 2026 yılına ilişkin ilk taksit ödemeleri için geri sayım başladı. Milyonlarca araç sahibinin, gecikme faiziyle karşılaşmamak için ödemelerini 2 Şubat Pazartesi gününe kadar tamamlaması gerekiyor.

MTV ödemeleri; vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinin yanı sıra bankaların internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca Dijital Vergi Dairesi aracılığıyla da ödeme imkanı bulunuyor. Dijital platformlarda plaka, T.C. kimlik numarası ve tescil tarihi bilgileri girilerek işlem gerçekleştirilebiliyor. Sistemler, 00.10–23.50 saatleri arasında hizmet veriyor.

Ödemesini süresinde yapmayan mükellefler için günlük gecikme faizi uygulanırken, araç muayenesinin yapılabilmesi için MTV dahil vergi borçlarının ödenmiş olması gerekiyor.

2026 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak açıklanırken, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla MTV artış oranı yüzde 18,95 olarak belirlendi.

Kaynak: ANKA / Ekonomi
500

