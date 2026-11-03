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Vergi, harç ve cezalar 2027'de yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranında artacak

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TÜİK'in ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla 2027 yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak belirlendi. Bu oran doğrultusunda yeni yılda vergi, harç, MTV, araç muayene ücreti, emlak vergisi ve trafik cezaları artacak.

Vergi, harç ve cezalardaki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı 2027 yılı için yüzde 27,83 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla 2027 yılı yeniden değerleme oranı belli oldu. Buna göre, 2027 için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak gerçekleşti. Yeni yılda vergi, harç, MTV, araç muayene ücreti, emlak vergisi gibi çeşitli vergiler, trafik cezaları bahsedilen yeniden değerleme oranında artacak. Yeniden değerleme oranı olarak, Ekim ayına ait üretici fiyat endeksinin (ÜFE) 12 aylık ortalaması kabul ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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