2025 yılı için Motorlu taşıtlar vergisi belli oldu

Yeniden değerleme oranı 2024 için yüzde 43,93 olarak tespit edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TÜFE ETKİLİ OLDU

Tebliğde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu ve bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak belirlendiği kaydedildi. Düzenlemede, bu konuda daha önce yayımlanmış tebliğlerin de yürürlükte bulunduğu bildirildi.

ZAM İÇİN ARTIK YENİ ORAN GEÇERLİ OLACAK

2024 yılı için belirlenen yüzde 43,93 oranı, özellikle iş dünyasında ve bireysel ödemelerde önemli etkiler yaratacak. Vergi, harç ve cezaların her yıl bu oranla artırılması bekleniyor.

Yeniden değerleme oranı ile Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) de netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yasalara göre, yeniden değerleme oranını yüzde 50 artırma veya yüzde 50 azaltma yetkisi bulunuyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetkisini kullanmaması durumunda yeni yılda araç sahiplerini bekleyen; araçların yaşına, motor hacmine ve modeline göre değişiklik gösterecek MTV oranları:

2025'TE MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

2024 en düşük MTV - 3.359 TL

2025 en düşük MTV - 4.834 TL

0-1300 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar

1-3 yaş - 4835 TL

4-6 yaş - 3372 TL

Taşıt değeri180 bin 600 - 316.400 lira arası

1-3 yaş - 5313 TL

4-6 yaş - 3707 TL

Taşıt değeri316.400 lira ve üstü

1-3 yaş - 5803 TL

4-6 yaş - 4042 TL

1301-1600 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar

1-3 yaş - 8421 TL

4-6 yaş - 6314 TL

1301-1600 cc

Taşıt değeri180 bin 600 - 316.400 lira arası

1-3 yaş - 9267 TL

4-6 yaş - 10000 TL

1301-1600 cc

Taşıt değeri316.400 lira ve üstü

1-3 yaş - 10112 TL

4-6 yaş - 7577 TL

1601-1800 cc

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş -16.330 TL

4-6 yaş - 12801 TL

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar

1-3 yaş - 17866 TL

4-6 yaş - 13956 TL

1801-2000 cc

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 25792 TL

4-6 yaş - 19862 TL

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar

1-3 yaş - 28142 TL

4-6 yaş - 21677 TL

2001 - 2500 cc

Taşıt değeri 565 bin 500 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 38.695 TL

4-6 yaş - 28.091 TL

Taşıt değeri 565 bin 500 lira ve üstü

1-3 yaş - 42.217 TL

4-6 yaş - 30.642 TL

2501 - 3000 cc

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş -53.952 TL

4-6 yaş - 46.942 TL

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşan

1-3 yaş - 58.864 TL

4-6 yaş - 51.203 TL

4001 cc ve yukarısı

Taşıt değeri 2 milyon 151 bin 400 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 211.479 TL

Taşıt değeri 2 milyon 151 bin 400 lirayı aşan

1-3 yaş - 230.698 TL

0-1300 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar

7-11yaş - 1882 TL

12-15 yaş - 1420 TL

16 yaş ve üstü - 499 TL

Taşıt değeri180 bin 600 - 316.400 lira arası

7-11yaş - 2068 TL

12-15 yaş- 1565 TL

16 yaş ve üstü - 551 TL

Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü

7-11yaş - 2264 TL

12-15 yaş- 1709 TL

16 yaş ve üstü - 594 TL

1301-1600 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar

7-11yaş - 3661 TL

12-15 yaş - 2588 TL

16 yaş ve üstü - 993 TL

Taşıt değeri180 bin 600 - 316.400 lira arası

7-11yaş - 4031 TL

12-15 yaş- 2838 TL

16 yaş ve üstü - 1085 TL

Taşıt değeri316.400 lira ve üstü

7-11yaş - 4389 TL

12-15 yaş- 3098 TL

16 yaş ve üstü - 1184 TL

MOTOSİKLET 2025 MTV ORANLARI

100-250 cc 1-3 yaş arası - 899 TL

100-250 cc 4-6 yaş arası - 672 TL

100-250 cc 7-11 yaş arası - 496 TL

100-250 cc 12-15 yaş arası - 305 TL

100-250 cc 16 yaş ve üzeri - 115 TL

251-650 cc 1-3 yaş arası - 1862 TL

251-650 cc 4-6 yaş arası - 1409 TL

251-650 cc 7-11 yaş arası - 899 TL

251-650 cc 12-15 yaş arası - 396 TL

251-650 cc 16 yaş ve üzeri - 305 TL

MİNİBÜS

1-6 YAŞ ARASI - 5780 TL'ye çıktı

7-15 YAŞ ARASI - 3817 TL'ye çıktı

16 YAŞ ÜSTÜ - 1862 TL'ye çıktı

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA MTV

İçten yanmalı otomobillerde uygulanan MTV elektrikli otomobillerde dörtte bire düşüyor olsa da, yeni modellerin yüksek motor gücü nedeniyle son dönemde MTV ödemeleri üst seviyelere çıkmış durumda.

Elektrikli aracın yaşı, piyasa değeri ve kilovatı (kW) ödenmesi gereken MTV tutarında belirleyici.

2024 model - 241 kW ve üstü

Taşıt değeri 2 milyon 151 bine kadar- 52.869 TL

Taşıt değeri 2 milyon 151 bin ve üstü - 57.674 TL

2024 model - 211 kW-241 kW

Taşıt değeri 1 milyon 811 bin 800 TL'yekadar- - 32.299 TL

Taşıt değeri 1 milyon 811 bin 800 TL ve üstü - 35.299 TL

2024 model - 181 kW-210 kW

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 TL'yekadar- - 20.543 TL

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 TL ve üstü - 22.412 TL

2024 model - 151 kW-180 kW

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 TL'yekadar- - 13.487 TL

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 TL ve üstü - 14.715 TL

2024 model - 121 kW-150 kW

Taşıt değeri 565 bin TL'yekadar- 9.673 TL

Taşıt değeri 565 bin TL ve üstü - 10.554 TL

2024 model - 106 kW-120 kW

Taşıt değeri 452 bin 800 TL'yekadar- 6.448 TL

Taşıt değeri 452 bin 800 TL ve üstü - 7.035 TL

2024 model - 86 kW-105 kW

Taşıt değeri 452 bin 800 TL'yekadar- 4.091 TL

Taşıt değeri 452 bin 800 TL ve üstü - 4.466 TL

2024 model - 71 kW-85 kW

Taşıt değeri 316 bin 400 TL ve üstü - 2.527 TL

MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapılabiliyor.

MTV ödemeleri alternatif olarak anlaşmalı bankaların İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılığından yapılabilmektedir. Ayrıca PTT ve Vergi dairesinden de ödeme yapılabiliyor. Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden geçmiş dönem borçları da sorgulanabiliyor.