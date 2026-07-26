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MTV İkinci Taksit Ödemeleri İçin Son Gün 31 Temmuz

MTV İkinci Taksit Ödemeleri İçin Son Gün 31 Temmuz
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Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksit ödemeleri 31 Temmuz Cuma günü sona eriyor. Ödemeler vergi daireleri, PTT, bankalar ve mobil uygulamalardan yapılabiliyor. Gecikme halinde faiz uygulanacak.

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) 2026 yılı ikinci taksit ödeme dönemi 31 Temmuz Cuma günü sona eriyor. Ödemeler vergi daireleri, PTT, banka şubeleri ve mobil bankacılık uygulamaları üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Süresinde ödeme yapmayan mükellefler için gecikme faizi uygulanacak.

MTV'den genel ve özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları, belediyeler, köy tüzel kişilikleri, mahalli idare birlikleri ve Türkiye Kızılay Derneği adına kayıtlı taşıtlar muaf. Ayrıca engellilik oranı yüzde 90 ve üzeri olan kişilere ait taşıtlar ile elçilik ve konsolosluk personelinin taşıtları da istisna kapsamında.

MTV tutarları aracın model yılı, cinsi, motor silindir hacmi, motor gücü ve ağırlığına göre değişiyor. Örneğin, motor silindir hacmi 1300 cm³ ve değeri 541 bin TL'yi aşan 1-3 yaş arası bir araç için toplam 6 bin 902 TL MTV ödeniyor. 1301-1600 cm³ motor hacmindeki araçlar için ise 1-3 yaşta 12 bin 28 TL, 4-6 yaşta 9 bin 12 TL, 7-11 yaşta 5 bin 220 TL MTV tahakkuk ediyor.

Elektrikli araçlarda MTV, normal tarifenin dörtte biri oranında uygulanıyor. Örneğin, motor gücü 110 kW olan 2023 model bir elektrikli araç için ödenecek miktar daha düşük oluyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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