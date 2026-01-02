GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ 2026: Vergi tarifesi ile vergi ve harç tutarları ne oldu? MTV, pasaport, ehliyet, cep telefonu, Veraset, intikal, esnaf vergi

2026 yılına ilişkin gelir vergisi tarifesi Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Resmî Gazete'nin 5. mükerrer sayısında yayımlandı. Gelir Vergisi Kanunu'ndaki maktu had ve tutarlar yeniden değerleme oranında artırılırken, gelir vergisi dilimleri de güncellendi. Peki, Vergi tarifesi ile vergi ve harç tutarları ne oldu? MTV, pasaport, ehliyet, cep telefonu, Veraset, intikal, esnaf vergisi...

GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ 2026

Buna göre, 2026 yılında uygulanacak gelir vergisi tarifesi şu şekilde belirlendi:

Birinci dilim: 158 bin TL'den 190 bin TL'ye

İkinci dilim: 330 bin TL'den 400 bin TL'ye

Üçüncü dilim: 800 bin TL'den 1 milyon TL'ye

Dördüncü dilim: 4 milyon 300 bin TL'den 5 milyon 300 bin TL'ye

Ücret geliri elde edenler için üçüncü dilim 1 milyon 200 bin TL'den 1 milyon 500 bin TL'ye yükseltildi. Bu artış ile birlikte ücretliler ve tüm gelir vergisi mükellefleri, daha geç üst dilimlerden vergi ödeyecek.

Ayrıca, günlük yemek parası istisna tutarı 240 TL'den 300 TL'ye, yol parası istisna tutarı ise 126 TL'den 158 TL'ye çıkarıldı.

VERGİ TARİFESİ İLE VERGİ VE HARÇ TUTARLARI NE OLDU?

2026 yılı için vergi ve harçlar, yeniden değerleme oranının altında artırıldı. 2025 yılı yeniden değerleme oranı %25,49 olarak gerçekleşmişti. Bu çerçevede:

Kira gelirlerinde istisna tutarı: 47 bin TL'den 58 bin TL'ye

Değer artış kazançlarında: 120 bin TL'den 150 bin TL'ye

Arızi kazançlarda: 280 bin TL'den 350 bin TL'ye

Beyanname verme sınırı (menkul ve gayrimenkul sermaye iratları): 22 bin TL

Binek otomobiller için gider olarak dikkate alınabilecek aylık kira bedeli 37 bin TL'den 46 bin TL'ye, amortisman yoluyla gider yazılabilecek iktisap bedeli sınırı ise 2 milyon 100 bin TL'den 2 milyon 600 bin TL'ye yükseltildi.

Engelli vatandaşlar için gelir vergisi indirimi tutarları da artırıldı:

Aylık 2 bin 400 TL → 3 bin TL

Aylık 5 bin 700 TL → 7 bin TL

Aylık 9 bin 900 TL → 12 bin TL

ÖTV istisnası ise 2 milyon 290 bin TL'den 2 milyon 873 bin TL'ye yükseltildi.

2026 MTV VERGİSİ

2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), öngörülen enflasyon oranına uyumlu olarak %18,95 artırıldı.

Binek otomobillerden alınacak MTV tutarları, aracın yaşı ve motor hacmine göre değişiklik gösterecek.

2026 PASAPORT, EHLİYET, CEP TELEFONU VERGİSİ

2026 yılında pasaport, ehliyet ve cep telefonu vergilerinde de artışlar gerçekleşti:

Pasaport harçları:

1 yıl: 4.103 TL

3 yıl: 9.516 TL

3 yıldan fazla: 13.410,40 TL

Sürücü belgeleri:

A sınıfı: 2.239,9 TL

B sınıfı: 6.754,6 TL

Yolcu beraberinde getirilen cep telefonu harcı: 54.258 TL

Ayrıca, maktu damga vergisi tutarları %18,95 artırıldı, mobil telefon aboneliği ilk tesisinde alınacak özel iletişim vergisi 700 TL olarak belirlendi.

2026 VERASET, İNTİKAL VE ESNAF VERGİLERİ

Veraset ve intikal vergisi istisna tutarları artırıldı ve vergi tarifesi güncellendi:

Eş ve çocuklar için veraset istisnası: 2.907.136 TL

İvazsız intikaller ve ikramiyeler: 66.935 TL

Esnaf vergileri kapsamında da muafiyet sınırları genişletildi:

Muafiyet limiti: 1.580.000 TL → 1.900.000 TL

Basit usule tabi olma şartlarında yıllık kira, alım-satım ve iş hasılatı tutarları güncellendi

Beyannamelerini zamanında veren uyumlu mükellefler için vergi indirimi üst limiti: 9,9 milyon TL → 12 milyon TL