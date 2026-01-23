Haberler

MTV son ödeme ne zaman? 2026 MTV 1. taksit son ödeme tarihi!

MTV son ödeme tarihleri! Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinde 2026 yılına ilişkin süreç devam ediyor. MTV taksit yapan bankalar! Mükellefler, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen kanallar üzerinden MTV borçlarını sorgulayarak ödeme işlemlerini tamamlayabiliyor. MTV 1. taksit son ödeme tarihi 2026! Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden yapılan işlemler belirli saat aralığında gerçekleştiriliyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi, her yıl olduğu gibi 2026 yılında da iki taksit halinde ödeniyor. İlk taksit dönemiyle birlikte ödeme kanalları ve bankaların kampanyaları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

MTV SON GÜN NE ZAMAN?

2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. taksit ödemeleri için belirlenen son tarih 2 Şubat 2026 Pazartesi günü olarak açıklandı

Ödeme işlemleri Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden 00.10 ile 23.50 saatleri arasında gerçekleştirilebiliyor. İnternet üzerinden yapılacak işlemlerde güvenlik nedeniyle tarayıcıya doğrudan gib.gov.tr adresinin veya bankaların resmi internet sitelerinin yazılarak giriş yapılması gerekiyor.

MTV 1. TAKSİT SON ÖDEME TARİHİ 2026

Motorlu Taşıtlar Vergisi yılda iki taksit halinde ödeniyor ve 2026 yılına ait ilk taksit ödeme dönemi 1 Ocak 2026 tarihinde başladı. Bu dönemde mükellefler, araçlarına ait MTV borçlarını farklı ödeme yöntemleriyle yatırabiliyor. İlk taksit ödemeleri için belirlenen süre içerisinde işlem yapılması gerekiyor.

MTV'nin ikinci taksiti ise yılın ikinci yarısında ödenecek. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre 2026 yılı MTV 2. taksit ödeme vade tarihi 31 Temmuz 2026 olarak belirlendi. Her iki taksit için de ödeme süresi içinde işlem yapılması gerekiyor.

MTV TAKSİT YAPAN BANKALAR

MTV ödemelerinde birçok banka kredi kartı ile faizsiz taksit imkanı sunuyor. VakıfBank, Garanti BBVA ve Ziraat Bankası bu kapsamda kampanya duyurusu yapan bankalar arasında yer alıyor. Kampanyalar, belirlenen tarihler arasında yapılan MTV ödemelerini kapsıyor.

VakıfBank, bireysel kredi kartları ile 1-31 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılan 1.000 TL ile 500.000 TL arasındaki peşin MTV ödemelerine faizsiz 3 ay taksit seçeneği sağlıyor. Garanti BBVA, aynı tarihler arasında yapılan MTV ödemelerini ücretsiz 3 taksite bölüyor. Ziraat Bankası ise Bankkart kredi kartlarıyla 1 Ocak - 6 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılan MTV ödemelerini 4 taksit halinde ödeme imkanı sunuyor. Kampanya şartlarına bankaların resmi kanalları üzerinden ulaşılabiliyor.

