MTV'nin unutulmaz sunucusu Ananda Lewis hayatını kaybetti

Bir döneme damga vuran MTV sunucularından Ananda Lewis, 52 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi, kız kardeşi Lakshmi Lewis Facebook hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla duyurdu. "Artık özgür ve Tanrı'nın cennet kollarında," ifadelerini kullanan Lakshmi, paylaşımına siyah beyaz bir Ananda Lewis portresi ve kırık kalp emojileri eşliğinde "Tanrım, ruhunu huzura erdir " notunu ekledi.

MTV İLE YÜKSELEN BİR KARİYER

Ananda Lewis, 1997 yılında MTV'nin sevilen VJ'lerinden biri olarak tanındı. Total Request Live ve Hot Zone gibi gençler arasında popüler programlara ev sahipliği yapan Lewis, 1999 yılında The New York Times tarafından "hip-hop kuşağının gözde kızı" olarak tanımlandı. 2001 yılında MTV'den ayrılarak kendi adını taşıyan The Ananda Lewis Show adlı talk show programını sunmaya başladı.