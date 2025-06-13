MTV'nin unutulmaz sunucusu Ananda Lewis hayatını kaybetti

MTV'nin unutulmaz sunucusu Ananda Lewis hayatını kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MTV ekranlarının unutulmaz sunucusu Ananda Lewis, 52 yaşında hayatını kaybetti. Kardeşi Lakshmi Lewis, "Artık özgür ve Tanrı'nın cennet kollarında" diyerek acı haberi sosyal medyada duyurdu.

Bir döneme damga vuran MTV sunucularından Ananda Lewis, 52 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi, kız kardeşi Lakshmi Lewis Facebook hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla duyurdu. "Artık özgür ve Tanrı'nın cennet kollarında," ifadelerini kullanan Lakshmi, paylaşımına siyah beyaz bir Ananda Lewis portresi ve kırık kalp emojileri eşliğinde "Tanrım, ruhunu huzura erdir " notunu ekledi.

MTV İLE YÜKSELEN BİR KARİYER

Ananda Lewis, 1997 yılında MTV'nin sevilen VJ'lerinden biri olarak tanındı. Total Request Live ve Hot Zone gibi gençler arasında popüler programlara ev sahipliği yapan Lewis, 1999 yılında The New York Times tarafından "hip-hop kuşağının gözde kızı" olarak tanımlandı. 2001 yılında MTV'den ayrılarak kendi adını taşıyan The Ananda Lewis Show adlı talk show programını sunmaya başladı.

Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Magazin
Suriye, Irak ve Ürdün hava sahasını kapattı

İsrail, İran'ı vurmak için kullanıyordu! 3 ülke hava sahasını kapattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'dan intikam mesajı! Kırmızı bayrak göndere çekildi

Hamaney'in intikam yemini sonrası korkulan oldu! Göndere çektiler
Fenerbahçe'nin hazırlık maçındaki 6 rakibi belli oldu! Aralarında dev takımlar da var

Kanarya'nın 6 hazırlık maçı belli oldu! Aralarında dev takımlar da var
Trump: İsrail'in İran'a saldırısı mükemmeldi, dahası gelecek

Trump'tan bir tehdit daha: Saldırı mükemmeldi, devamı gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki

Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki
Bakan Uraloğlu: İran, Irak, Suriye ve Ürdün'e havayolu seferleri iptal edilmiştir

Seferler iptal edildi! Türkiye'den 4 ülkeye uçuş yok
Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti

Artık mermer yok! Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti
Sıcak havadan bunalan Yasemin Kay Allen, gece yarısı denize girdi

Sıcak havadan bunaldı, gece yarısı denize atladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.