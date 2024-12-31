Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025'te yeni müjdeler vermeyi ümit ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Müjdeler yolda
Cumhurbaşkanı Erdoğan indirim yetkisini kullanmadı! İşte milyonları ilgilendiren zamlı tarifeler
Erdoğan indirim yetkisini kullanmadı! İşte yeni yılın zamlı tarifeleri
Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
Telefon sahipleri dikkat! Yarından itibaren dev zam geliyor
Antalya'da kan donduran olay! Eski eşini benzin döküp ateşe verdi
Eski eşini benzin döküp ateşe verdi

Uzman isim yeni yılda uygulanacak vergileri kalem kalem anlattı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuri Semih Öz Haberler.com'da sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Yeni yılda vergilerde iki türlü artış olacağını belirten uzman isim, vatandaşı bazı vergiler konusunda uyardı.

Yeni yıl için en çok konuşulan konulardan biri de vergi. Hemen hemen tüm kalemler için geçerli olacak vergi uygulamalarını, uzman isme sorduk.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuri Semih Öz Haberler.com'da sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. 2025 yılı için bazı vergi düzenlemelerine dikkat çeken Prof. Dr. bilinenin aksine sadece vergi oranlarında artış olmadığını buna ilaveten ek vergilerin yürürlüğe gireceğini söyledi. 2025 Yılı Bütçe Kanunu'nda gelir ve gider tablosunu anlatan Prof. Dr. Nuri Semih Öz açıklamalarına şöyle devam etti:

Uzman isim yeni yılda uygulanacak vergileri kalem kalem anlattı

Genel olarak Türkiye'deki makro ekonomik görüntüye baktığımızda Türkiye'nin enflasyonla mücadele ettiğini görüyoruz. Dolaysıyla devlet vergi alırken bir taraftan kamu harcamalarını finanse etmeye çalışıyor bir taraftan da enflasyonla mücadele etmeye çalışıyor. Dolaysıyla 2025 yılında Türkiye'deki vergi sistemi bu iki amaca dayanıyor.

Türkiye'de daha önceki dönemlerde olduğu gibi yine dolaylı vergiler dediğimiz katma değer vergisi ya da özel tüketim vergisi yine öncelikli yer tutacak, yüksek oranda yer tutacak ama şöyle ki bu kamu gelirlerinin 12.8 trilyon lira kamu gelirlerinin yaklaşık 11 trilyonu vergiden toplanacak çünkü devletin vergi dışı gelirleri de var. Bunlar; son zamanlarda azalan özelleştirme gelirleri bir de devletin gayri menkul satışından ya da benzeri satışlardan gelen gelirleri var.

2025 TE BİZİ VERGİDE BİZİ NELER BEKLİYOR?

yeniden değerleme oranına bağlı olarak Vergi Kanunu'ndaki birçok vergi artacak. Bunlara örnek olarak Motorlu Taşıtlar Vergisi örnek olarak gösterebiliriz. Bunlar 43,93 kadar artacak. Emlak vergileri artacak ama emlak vergileri yeniden değerleme oranının yarısı oranında artıyor. Damga vergisi, harçlar, pasaport harçları buna bağlı vergilerde bir artış bekleniyor. Artı vergi cezalarında bir artış bekleniyor. 2024 yılı içerisinde vergi cezalarını ciddi bir oranda artırdılar. örneğin bir kişi bireysel olarak bir alışveriş yaptığında fiş almazsa bunun cezası 5 bin liraydı bu da % 43,93 oranında artacak.

"VERGİLERDE İKİ TÜRLÜ BİR ARTIŞ VAR"

Bu yeniden değerlemeden doğan bir artış ama diğer taraftan yeni vergiler de geliyor. Bunlardan bir tanesi kurumsal mükellefler için asgari kurumlar vergisi düzenlemesi. Artı geçtiğimiz günlerde de bazı vergilerde artış oldu. Örneğin mevduat faiz gelirleri üzerindeki vergilerde bir artış oldu. Bir taraftan yeni gelen vergiler var bir taraftan da yeniden değerleme oranına göre bir artış var.

Uzman isim yeni yılda uygulanacak vergileri kalem kalem anlattı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
img

Arabistan'da Terim çılgınlığı
img

Yeni yıla saatler kala Erdoğan'dan peş peşe paylaşımlar
img

İşte 2025 yılı için çalışanlara ödenecek yemek ve yol ücreti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları Meclis'e sunuldu
16 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları Meclis'te
Ford 'İsrail terörist bir devlettir' dedi; ortalık karıştı
Ford "İsrail terörist bir devlettir" dedi; ortalık karıştı
Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Sürpriz bir kararla Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Fatih Portakal ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı: Allah bereket versin
Fatih Portakal ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı
Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım
Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım
Çekiliş yapılacak: Arabistan'da Fatih Terim çılgınlığı
Arabistan'da Terim çılgınlığı

Son Dakika Haberleri

1 Ocak'ta noterler açık mı, kapalı mı? 1 Ocak 2025 noterler çalışıyor mu? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 31 Aralık altın fiyatları kaç TL? İçim Yanar Şahin Kendirci şarkı sözleri! (Gassal dizi müziği) Özel İletişim Vergisi ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı Özel İletişim Vergisi! 31 Aralık borsa yarım gün mü? 31 Aralık'ta borsa kapalı mı? Angelina Jolie ve Brad Pitt boşandı mı? 1 Ocak 2025 resmi tatil mi? 1 Ocak 2025 hangi güne denk geliyor? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 31 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? TÜİK Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyonu maaş zamlarını nasıl etkiler? MEMUR MAAŞ ZAMMI! 3 OCAK'ta memur maaş zamları açıklanacak mı? 10,40'lık zam oranı kesinleşti mi? İstanbul'da yılbaşı gecesi trafiğe kapalı yollar neresi? 31 Aralık İstanbul trafiğe kapalı yollar!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.