2027'de vergi, harç ve cezalara büyük zam yolda! İşte kuruşu kuruşuna yeni rakamlar

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2027 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranının yüzde 27,89 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu oranın kesinleşmesi ve ilgili kalemlere aynen uygulanması halinde pasaport, ehliyet, IMEI kayıt harcı, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve trafik cezalarında önemli artışlar yaşanacak.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NASIL BELİRLENECEK?

Vergi Usul Kanunu kapsamında yeniden değerleme oranı, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin (Yİ-ÜFE) 12 aylık ortalama değişimine göre hesaplanıyor. TÜİK'in ekim ayı Yİ-ÜFE verilerinde aylık artışı yüzde 2 olarak açıklaması halinde yeniden değerleme oranının yüzde 27,89 olması öngörülüyor.

Kasım ayında yayımlanacak tebliğle resmiyet kazanacak oran, 2027 yılında uygulanacak çok sayıda vergi, harç ve cezanın hesaplanmasında esas alınacak.

CUMHURBAŞKANININ İNDİRİM YETKİSİ BULUNUYOR

Cumhurbaşkanının bazı vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 artırma veya azaltma yetkisi bulunuyor. MTV'de ise artırma yetkisi yüzde 50, indirim yetkisi yüzde 80 olarak uygulanıyor. Ancak ilgili kanuni düzenlemeler kapsamında trafik cezalarında yeniden değerleme oranının indirilmesi mümkün değil.

Cumhurbaşkanının indirim yetkisini kullanmaması halinde 2027 yılında birçok vergi ve harç yüzde 27,89 oranında artacak.

TRAFİKTE KAVGA ETMENİN CEZASI 230 BİN LİRAYI AŞACAK

Dünya'dan Hüseyin Gökçe'nin haberine göre, yeniden değerleme oranının yüzde 27,89 olması durumunda trafik cezalarında ortaya çıkacak tahmini tutarlar şöyle:

Kavga amacıyla araçtan inme: 230 bin 202 TL

amacıyla araçtan inme: 230 bin 202 TL Ehliyeti iptal edildiği halde araç kullanma: 255 bin 780 TL

Trafikte makas atma: Yaklaşık 115 bin TL

Düğün konvoyuyla trafiği engelleme: 230 bin 202 TL

Alkollü araç kullanma (başlangıç cezası): 31 bin 973 TL

Seyir halinde cep telefonu kullanma: 6 bin 395 TL

Kırmızı ışık ihlali: 6 bin 395 TL

PASAPORT VE EHLİYET HARÇLARINDA YENİ RAKAMLAR

Yüzde 27,89'luk artışın uygulanması halinde pasaport ve ehliyet harçları da yükselecek. Hesaplamalara göre 10 yıllık pasaport harcı 13 bin 410 liradan 17 bin 150 liraya çıkacak.

Diğer tahmini tutarlar ise şöyle:

3 yıllık pasaport: 12 bin 170 TL

2 yıllık pasaport: 8 bin 566 TL

1 yıllık pasaport: 5 bin 247 TL

6 aya kadar pasaport: 3 bin 589 TL

B sınıfı ehliyet harcı: 8 bin 638 TL

A sınıfı ehliyet harcı: 2 bin 863 TL

Yurt dışı çıkış harcı: 1.599 TL

YURT DIŞI TELEFON KAYIT ÜCRETİ 70 BİN LİRAYA DAYANACAK

Yurt dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye'de kullanılabilmesi için ödenen IMEI kayıt harcında da artış bekleniyor.

2026 yılında 54 bin 258 lira olan kayıt ücretinin, yüzde 27,89'luk artışla 69 bin 391 liraya ulaşacağı hesaplanıyor.

Telefon hattı ilk abonelik tesis ücretinin ise 700 liradan 895 liraya yükselmesi öngörülüyor.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ DE ARTACAK

1300-1600 cm³ motor hacmine sahip sıfır araçlar için örnek MTV tutarının 12 bin 28 liradan 15 bin 383 liraya yükselmesi bekleniyor.

Değerli Konut Vergisi'nde ise alt sınırın 17 milyon 711 bin liradan 22 milyon 650 bin liraya çıkacağı hesaplanıyor.

Söz konusu rakamlar henüz kesinleşmiş değil. Nihai tutarlar, yeniden değerleme oranının resmen açıklanmasının ve ilgili düzenlemelerin yayımlanmasının ardından belli olacak.

Kaynak: Haberler.com