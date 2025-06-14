Ünlü sunucunun ölümünün ardından son mesajı ortaya çıktı

Eski MTV sunucusu Ananda Lewis'in, 2024 Ekim ayında meme kanserinin 4. evreye ulaştığını açıklamasının ardından yaşamını yitirdiği bildirildi. Ünlü ismin ölüm haberini kız kardeşi, 11 Haziran Çarşamba günü Facebook üzerinden yaptığı duygusal bir paylaşımla duyurdu. Paylaşımda, "Artık özgür ve O'nun cennetteki kollarında. Rabbim ruhunu huzura erdirsin," ifadelerine yer verildi.

AMELİYATIN REDDETMİŞTİ

CNN muhabiri Stephanie Elam, Perşembe günü Sara Sidner'ın sunduğu programa katılarak Lewis ile olan son temasını kamuoyuyla paylaştı. Elam, Lewis'in doktorlarının tavsiyesine rağmen çift mastektomi (her iki memenin alınması) ameliyatını kabul etmediğini belirtti ve şunları söyledi, "Herkesin bilmesini istediğim bir şey var: O, bu kararıyla barış içindeydi,babullenmişti. Ancak sağlık durumu beklenenden hızlı kötüye gitti. Elam, "Haftalarımız var sanıyorduk, sonra günlere indi, ardından sadece saatler kaldı," dedi.

VEDA MESAJI: 'BU BEDENLER ÖDÜNÇ ALINDI'

Lewis'in son mesajı da canlı yayında okundu. Elam, mesajın bir kısmını şu sözlerle aktardı, "Bana yazdığı mesajda, her şeyin istediği gibi gitmediğini söyledi. Ve şöyle devam etti: 'Bu konudaki hislerimi biliyorsun. Hepimiz bir gün gidiyoruz. Bu bedenler ödünç alındı ve geri verilmek zorunda. Sevgiyle geldik ve aynı şekilde sevgiyle ayrılmayı seçiyoruz.'" Lewis'in son sözleri ise yürek burktu, "Seni seviyorum, hayat boyu en yakın dostum, dostların en iyisi."

2020'DE KANSERLE MÜCADELESİNİ DUYURMUŞTU

Ananda Lewis, ilk olarak 2020 yılında 3. evre meme kanseri teşhisi konduğunu duyurmuş ve radyasyon korkusu nedeniyle yıllarca mamografi yaptırmaktan kaçındığını açıklamıştı. Sosyal medya üzerinden yaptığı bu paylaşımda, kadınları düzenli kontroller konusunda bilinçlendirmeye çalışmıştı. Ekim 2024'te CNN'de katıldığı bir yuvarlak masa söyleşisinde hastalığın 4. evreye ilerlediğini açıklayan Lewis, doktorlarının önerisine rağmen tümörünü aldırmama kararının ardındaki gerekçeyi de paylaşmıştı.