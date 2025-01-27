Araç sahipleri dikkat! Son 4 gün kaldı

2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başladı. Ödeme süreci 31 Ocak'ta tamamlanacak.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren MTV ödemeleri birçok kanaldan yapılabiliyor. Ödemeler vergi daireleri, PTT ve banka şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalarından da ödeme yapmak mümkün.

MTV ÖDEMEYENLERE GECİKME FAİZİ

31 Ocak'a kadar ödemesini yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacak. Öte yandan vergi dairesi tarafından e-haciz işlemi de başlatılabiliyor. Araçların muayenesinin yaptırılabilmesi için de MTV'nin ödenmiş olması gerekiyor. Motorlu taşıtlar vergisi yılda iki kez ödeniyor. Ocak ve temmuz ayları olmak üzere 2 eşit taksite bölünüyor.

İşte model model 2025 yılı için MTV oranları...

0-1300 motor

Taşıt değeri 259 bin 900 liraya kadar

1-3 yaş - 4834 TL

4-6 yaş - 3372 TL

Taşıt değeri259 bin 900 - 455.300 lira arası

1-3 yaş - 5313 TL

4-6 yaş - 3707 TL

Taşıt değeri455.300 lira ve üstü

1-3 yaş - 5803 TL

4-6 yaş - 4042 TL

1301-1600 motor

Taşıt değeri 259 bin 900 liraya kadar

1-3 yaş - 8421 TL

4-6 yaş - 6314 TL

1301-1600 cc

Taşıt değeri259 bin 900 - 455.300 lira arası

1-3 yaş - 9267 TL

4-6 yaş - 6948 TL

1301-1600 cc

Taşıt değeri455.300 lira ve üstü

1-3 yaş - 10112 TL

4-6 yaş - 7577 TL

1601-1800 cc

Taşıt değeri 651 bin 700 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş -16.370 TL

4-6 yaş - 12801 TL

Taşıt değeri 651 bin 700lirayı aşanlar

1-3 yaş - 17866 TL

4-6 yaş - 13956 TL

1801-2000 cc

Taşıt değeri 651 bin 700 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 25792 TL

4-6 yaş - 19862 TL

Taşıt değeri 651 bin 700 lirayı aşanlar

1-3 yaş - 28142 TL

4-6 yaş - 21677 TL

2001 - 2500 cc

Taşıt değeri 813 bin 900 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 38.695 TL

4-6 yaş - 28.091 TL

Taşıt değeri 813 bin 900 lira ve üstü

1-3 yaş - 42.217 TL

4-6 yaş - 30.642 TL

2501 - 3000 cc

Taşıt değeri 1 milyon 628 bin 900 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş -53.952 TL

4-6 yaş - 46.942 TL

Taşıt değeri 1 milyon 628 bin 900 lirayı aşan

1-3 yaş - 58.864 TL

4-6 yaş - 51.203 TL

3001 - 3500 cc

Taşıt değeri 1 milyon 628 bin 900 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş -82.173 TL

4-6 yaş - 73.942 TL

Taşıt değeri 1 milyon 628 bin 900 lirayı aşan

1-3 yaş - 89.652 TL

4-6 yaş - 80.656 TL

3501 - 4000 cc

Taşıt değeri 2 milyon 607 bin 700 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş -129.201 TL

4-6 yaş - 111.570 TL

Taşıt değeri 2 milyon 607 bin 700 lirayı aşan

1-3 yaş -140.960 TL

4-6 yaş - 121.707 TL

4001 cc ve yukarısı

Taşıt değeri 3 milyon 96 bin 500 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 211.479 TL

4-6 yaş - 158.577 TL

Taşıt değeri 3 milyon 96 bin 500 lirayı aşan

1-3 yaş - 230.698 TL

4-6 yaş - 172.998 TL

0-1300 motor

Taşıt değeri 259 bin 900 liraya kadar

7-11yaş - 1882 TL

12-15 yaş - 1420 TL

16 yaş ve üstü - 499 TL

Taşıt değeri259 bin 900 - 455.300 lira arası

7-11yaş - 2068 TL

12-15 yaş- 1565 TL

16 yaş ve üstü - 551 TL

Taşıt değeri455.300 lira ve üstü

7-11yaş - 2264 TL

12-15 yaş- 1709 TL

16 yaş ve üstü - 594 TL

1301-1600 motor

Taşıt değeri 259 bin 900 liraya kadar

7-11yaş - 3661 TL

12-15 yaş - 2588 TL

16 yaş ve üstü - 993 TL

Taşıt değeri259 bin 900 - 455.300 lira arası

7-11yaş - 4031 TL

12-15 yaş- 2838 TL

16 yaş ve üstü - 1085 TL

Taşıt değeri455.300 lira ve üstü

7-11yaş - 4389 TL

12-15 yaş- 3098 TL

16 yaş ve üstü - 1184 TL

MOTOSİKLET 2025 MTV ORANLARI

100-250 cc 1-3 yaş arası - 899 TL

100-250 cc 4-6 yaş arası - 672 TL

100-250 cc 7-11 yaş arası - 496 TL

100-250 cc 12-15 yaş arası - 305 TL

100-250 cc 16 yaş ve üzeri - 115 TL

251-650 cc 1-3 yaş arası - 1862 TL

251-650 cc 4-6 yaş arası - 1409 TL

251-650 cc 7-11 yaş arası - 899 TL

251-650 cc 12-15 yaş arası - 396 TL

251-650 cc 16 yaş ve üzeri - 305 TL

MİNİBÜS

1-6 YAŞ ARASI - 5780 TL'ye çıktı

7-15 YAŞ ARASI - 3817 TL'ye çıktı

16 YAŞ ÜSTÜ - 1862 TL'ye çıktı

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA MTV

İçten yanmalı otomobillerde uygulanan MTV elektrikli otomobillerde dörtte bire düşüyor olsa da, yeni modellerin yüksek motor gücü nedeniyle son dönemde MTV ödemeleri üst seviyelere çıkmış durumda.

Elektrikliaracın yaşı, piyasa değeri ve kilovatı (kW) ödenmesi gereken MTV tutarında belirleyici.

2024 model - 241 kW ve üstü

Taşıt değeri 2 milyon 151 bine kadar- 52.869 TL

Taşıt değeri 2 milyon 151 bin ve üstü - 57.674 TL

2024 model - 211 kW-241 kW

Taşıt değeri 1 milyon 811 bin 800 TL'yekadar- - 32.299 TL

Taşıt değeri 1 milyon 811 bin 800 TL ve üstü - 35.299 TL

2024 model - 181 kW-210 kW

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 TL'yekadar- - 20.543 TL

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 TL ve üstü - 22.412 TL

2024 model - 151 kW-180 kW

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 TL'yekadar- - 13.487 TL

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 TL ve üstü - 14.715 TL

2024 model - 121 kW-150 kW

Taşıt değeri 565 bin TL'yekadar- 9.673 TL

Taşıt değeri 565 bin TL ve üstü - 10.554 TL

2024 model - 106 kW-120 kW

Taşıt değeri 452 bin 800 TL'yekadar- 6.448 TL

Taşıt değeri 452 bin 800 TL ve üstü - 7.035 TL

2024 model - 86 kW-105 kW

Taşıt değeri 452 bin 800 TL'yekadar- 4.091 TL

Taşıt değeri 452 bin 800 TL ve üstü - 4.466 TL

2024 model - 71 kW-85 kW

Taşıt değeri 316 bin 400 TL ve üstü - 2.527 TL

MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapılabiliyor.

MTV ödemeleri alternatif olarak anlaşmalı bankaların İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılığından yapılabilmektedir. Ayrıca PTT ve Vergi dairesinden de ödeme yapılabiliyor.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden geçmiş dönem borçları da sorgulanabiliyor.