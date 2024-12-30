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2025'ten önce zamlar geldi! Ehliyet, pasaport, IMEI hepsi cep yakacak

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Yeni yıldan itibaren geçerli olmak üzere Yeniden Değerleme Oranı yüzde 43,93 olarak belirlendi. Buna göre MTV'nin yanı sıra pasaport ve ehliyet harcı, yurt dışına çıkış harcı ile IMEI kayıt ücreti gibi birçok kaleme de zam geldi.

Vergi, ceza ve harçlara ilişkin tebliğler Resmi Gazete'nin mükerer sayısında yayımlandı. Buna göre, yeni yıldan itibaren geçerli olmak üzere Yeniden Değerleme Oranı yüzde 43,93 olarak belirlendi. Böylelikle Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) yanı sıra pasaport ve ehliyet harcı, yurt dışına çıkış harcı ile IMEI kayıt ücreti gibi birçok kaleme de zam yapıldı.

MTV YÜZDE 43,93 ORANINDA ARTIRILDI

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yüzde 43,93 oranında arttırıldı. Yeni yılda en düşük MTV 499 TL'ye; en yüksek ise 230 bin TL'ye çıkacak.

PASAPORT VE EHLİYET HARÇLARI DA ARTTI

Aynı doğrultuda pasaport ve ehliyet harçları da yeni yılda yüzde 43,93 oranında artacak.

Buna göre;

  • 6 aylık pasaport ücreti 2 bin 359 TL,
  • 1 yıllık pasaport ücreti 3 bin 449 TL,
  • 2 yıllık pasaport ücreti 5 bin 631 TL,
  • 3 yıllık pasaport ücreti 8 bin TL,
  • 10 yıllık pasaport ücreti de 11 bin 274 TL olacak.

2025'te A sınıfı sürücü belgesi harcı bin 883 TL olarak belirlenirken bu tutar, B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 5 bin 678 TL olarak uygulanacak.

IMEI KAYIT ÜCRETİ 45 BİN TL OLDU

Yolculuk beraberinde getirilen telefonlara ilişkin harç 31 bin 692 TL'den 45 bin 614 TL'ye çıkarıldı.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI 710 TL'YE YÜKSELDİ

Yurt dışı çıkış harcı da yeni düzenlemeden nasibini aldı. Her yurt dışında çıkışta ödenmesi zorunlu olan harcın yeni tutarı 500 TL'den 710 TL'ye yükseldi.

2025'ten önce zamlar geldi! Ehliyet, pasaport, IMEI hepsi cep yakacak
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıHasan Çetin:

asgari ücrete %30 ver ama herşeye %43 zam yap be adalete bak be

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Haber YorumlarıProTekt Etancheite:

devlet soyguncu olmuş

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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

En çok devlet zam yaptı zaten enflasyon düşük diyoruz asgari ücrete %30 zam yapıyoruz ama poşete bile %100 zam geldi

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Haber YorumlarıVahit Tutal:

Girmiş olsun :D

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Haber YorumlarıKadir Özer:

Hakediyoryz

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Haber YorumlarıYalçın Karaduman:

O.ç diyoruz sadece

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Haber YorumlarıYalçın Karaduman:

Sözde enflasyona ezdirmiyecekti vatandaşı Ezdirmek şurada dursun pestilini çıkardınız vatandaşın yazıklar olsun

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Haber YorumlarıÜveys Uyanık:

yakında isyankar baslar

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