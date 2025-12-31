Haberler

MTV zam oranı belli oldu

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1 Ocak itibariyle geçerli olmak üzere yüzde 18.95 oranında artırıldı. Karar Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanmanan kararın ardından 2026 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) uygulanacak zam oranı belli oldu.

MTV'ye 2026 yılında yüzde 18,95 zam yapılacak. Zam 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Kararı ile vergi ve harçların, yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 artırılmasına karar verildi.

