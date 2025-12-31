MTV zam oranı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanmanan kararın ardından 2026 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) uygulanacak zam oranı belli oldu.

ZAM ORANI BELLİ OLDU

MTV'ye 2026 yılında yüzde 18,95 zam yapılacak. Zam 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.

İŞTE VERGİ VE HARÇ ARTIŞ ORANI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Kararı ile vergi ve harçların, yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 artırılmasına karar verildi.