Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Yeni yılda vergi, harç ve cezalara uygulanacak yüzde 25,49'luk yeniden değerleme oranında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın indirim yetkisini kullanması bekleniyor. Kulislerde MTV artışının yüzde 19, diğer bazı vergi ve harçların ise yaklaşık yüzde 16 seviyesinde tutulacağı konuşuluyor.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vergi, harç ve cezalardaki yüzde 25,49'luk yeniden değerleme oranını düşürme yetkisi bulunuyor.
  • Motorlu Taşıtlar Vergisi, pasaport, ehliyet, noter ve tapu harçları ile bazı vergi cezalarındaki artış oranının yüzde 20'nin altında tutulması planlanıyor.
  • Gelir vergisi tarifesinde yüzde 25,5'lik yeniden değerleme oranı esas alınacak, kamu fiyatlarındaki artışlar ise yüzde 16-19 aralığında tutulacak.

Yeni yılda vergi, harç ve cezalara uygulanacak yüzde 25,49'luk yeniden değerleme oranı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın indirim yetkisini kullanması bekleniyor. Kulislerde Motorlu Taşıtlar Vergisi başta olmak üzere birçok kalemde artışın daha düşük oranlarda uygulanacağı konuşuluyor.

CUMHURBAŞKANI İNDİRİM YETKİSİNİ KULLANACAK

2026 yılında vergi, harç ve cezalara uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı (YDO) yüzde 25,49 olarak belirlenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu oranı ay sonuna kadar düşürme yetkisini kullanacağı öğrenildi. Mevzuata göre Cumhurbaşkanı, trafik cezaları hariç olmak üzere bazı vergi ve harçlardaki artışları yüzde 50'ye kadar indirme yetkisine sahip bulunuyor.

MTV VE HARÇLARDA DAHA SINIRLI ARTIŞ BEKLENTİSİ

Edinilen bilgilere göre, yüzde 25,49 oranında artması gereken Motorlu Taşıtlar Vergisi, pasaport, ehliyet, noter ve tapu harçları ile bazı vergi cezalarında artış oranının yüzde 20'nin altında tutulması planlanıyor. Kulislerde özellikle MTV artışının yüzde 19 seviyesinde, diğer bazı vergi ve harçlardaki artışların ise yaklaşık yüzde 16 civarında olacağı konuşuluyor.

ŞİMŞEK: VATANDAŞ LEHİNE DÜZENLEMELER YAPILACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı açıklamada, yeniden değerleme oranının vatandaş lehine farklı şekillerde uygulanacağını ifade etti. Şimşek, gelir vergisi tarifesi gibi doğrudan vatandaşın yararına olan alanlarda yüzde 25,5'lik yeniden değerleme oranının esas alınacağını, kamu fiyatlarında ise artışların yüzde 16-19 aralığında tutulacağını söyledi.

GÖZLER RESMİ KARARA ÇEVRİLDİ

Vergi ve harçlara yapılacak nihai artış oranlarının, Cumhurbaşkanı'nın indirim yetkisini kullanmasına ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor. Yeni düzenlemenin, özellikle araç sahipleri ve resmi işlemler için harç ödeyen vatandaşların yükünü bir miktar hafifletmesi öngörülüyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Haberler.com




