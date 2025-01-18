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Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinde yeni kolaylık

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PTT AŞ, motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinde vatandaşlara hızlı ve güvenilir hizmet sunmakta. MTV ödemeleri, PTT iş yerleri, PttBank mobil uygulaması ve PttMatikler ile 31 Ocak'a kadar gerçekleştirilebiliyor.

Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ödemeleri PTT AŞ iş yerleri, PttBank mobil uygulamaları ve PttMatikler aracılığıyla da yapılabiliyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren PTT AŞ, vatandaşlara hızlı, kolay ve güvenilir ödeme hizmetleri sunmaya devam ediyor.
PTT AŞ ile Gelir İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, son ödeme tarihi 31 Ocak olan MTV ödemeleri, PTT AŞ iş yerleri, PttBank mobil uygulama ve PttMatikler aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.
Açıklamaya göre, şirket, Türkiye'nin dört bir yanına ulaşan iş yeri ağıyla birçok yere hizmet götürerek, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.
PTT AŞ Mobil uygulaması üzerinden 7 gün 24 saat ödeme imkanı sunulurken, vatandaşlar hem kredi kartı hem de banka kartıyla işlemlerini kolaylıkla yapabiliyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinde yeni kolaylık
Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıVll. Murat:

bu mu kolaylık ? indirim falan yapıyor gibi başlık atmışsınız

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Haber YorumlarıAlkurt:

Başınıza çalın...Araba alımını kolaylastirin

Yorum Beğen1
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