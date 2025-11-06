Haberler

Bakan Şimşek'ten vergi ve harçlar için indirim sinyali: Konu gündemimizde

Bakan Şimşek'ten vergi ve harçlar için indirim sinyali: Konu gündemimizde
Güncelleme:
Yüzde 25,49'luk yeniden değerleme oranıyla birlikte 2026 yılında vergi ve harçlara yapılacak zamlar da belirlendi. Ocak ayından itibaren trafik cezaları, pasaport, kimlik, ehliyet, yurt dışı çıkış harçları, IMEI kayıt ücreti ve MTV fiyatlarına bu oradan zam beklenirken komisyonda sunum yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Vergi ve harçlardaki güncellemenin enflasyon hedeflerini dikkate alarak bütçe imkânları doğrultusunda daha düşük oranda yapılması da gündemimizde" ifadelerini kullandı.

  • Yeniden Değerleme Oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi.
  • Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi ve harçlardaki güncellemenin yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak daha düşük oranda yapılmasının gündemde olduğunu açıkladı.
  • 2026 yılında bütçe açığının yüzde 3,5 olarak hedeflendiği belirtildi.

Memur, emekli ve kira zamlarını belirleyecek olan enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'in açıkladığı veriye göre, enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 artarken, yıllık bazda ise yüzde 32,87 oldu.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI YÜZDE 25,49 OLDU

TÜİK'in açıkladığı rakamlarla birlikte Yeniden Değerleme Oranı da belli oldu. Buna göre vergi, harç ve cezalar için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 oldu.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI ŞİMŞEK'TEN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Yeniden değerleme oranının belirlenmesi sonrasında trafik cezaları, pasaport, kimlik, ehliyet, yurt dışı çıkış harçları, IMEI kayıt ücreti ve MTV fiyatlarına bu oranda zam beklenirken, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten indirim sinyali geldi.

"GÜNCELLEMENİN DAHA DÜŞÜK ORANDA YAPILMASI GÜNDEMİMİZDE"

Bakan Şimşek "Vergi ve harçlardaki güncellemenin yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak bütçe imkânları doğrultusunda daha düşük oranda yapılması da gündemimizde" ifadelerini kullandı.

"RİSK PRİMİMİZ 250 BAZ PUANIN ALTINA GERİLEDİ"

Hazine ve Maliye Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmeleri sırasında sunum yapan Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: "Finansal istikrarımızın güçlenmesiyle ülkemize yönelik risk algısı da iyileşiyor. Program öncesi 700 baz puana kadar yükselen risk primimiz 250 baz puanın altına geriledi.

"BÜTÇE AÇIĞINI YÜZDE 3,5 OLARAK HEDEFLİYORUZ"

Vergi ve harçlardaki güncellemenin yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak bütçe imkânları doğrultusunda daha düşük oranda yapılması da gündemimizde. 2026 yılında bütçe açığını yüzde 3,5 olarak hedefliyoruz. Faiz hariç harcamalarda 2025 yılına göre 0,7 puanlık bir artış öngörüyoruz.

'Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemi' ile 257 kamu idaresini yakından takip ediyoruz. Bugüne kadar bin 958 harcama biriminde denetim gerçekleştirdik, denetim raporlarını Cumhurbaşkanlığı ve ilgili idarelerle paylaştık."

Erdem Aksoy
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıUğur Çetin:

Asgari ücret 30000 TL en düşük emekli maaşı 22000 TL olmalı bu olmazsa ben ve ailem akp ye oy vermeyiz

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Bu duruma neden geldin farkında mısın???

yanıt3
yanıt0
Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Ulan nasıl bir fırıldaklık bu...., yatıp kalkıp nasıl bir olayı gündem yaparız diye uğraş içindesiniz, Şirin görünme tavırları......

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
